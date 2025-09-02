Slavná zpěvačka přiznala nečekané celoživotní trauma: Na vině je škola!
2. 9. 2025 – 6:37 | Magazín | Jana Strážníková
Slavná zpěvačka už má sice školu dávno za sebou, zlého pocitu se ale nezbavila nikdy.
Také máte prvního září někdy na kratičkou chvíli nepříjemný pocit, že vlastně ach ne, končí radost, končí svoboda, sbohem letním radovánkám?
Pak si člověk samozřejmě vzpomene, že už mu žádné školní lavice dávno nehrozí, ale onoho mikroskopického okamžiku tísně je poměrně těžké se zbavit. A své o tom ví i známá zpěvačka Bára Basiková, která otevřeně přiznává, že se hrůzy ze začátku školy nikdy úplně nezbavila.
„Já to nesnáším. I když už nechodím do školy, tak pro mě je prostě 1. září trauma na celý život. Mně je strašně líto, že jim končí prázdniny a že zase musí do školních lavic,“ prozradila pro eXtra.cz.
Bára prožívá začátek školního roku spolu s nejmladším synem Theodorem, kterého se návrat do lavic týká přeci jen o něco víc.
Zpěvačka rovnou i prozradila, že se syn ve škole možná trochu trápí: „Je průměrný, je to trochu nepřítel vzdělání, ale v rámci možností. Hlavně mě těší, že je dobrý člověk, že k lidem je slušný, pokorný a skromný, a to je pro mě důležitější, než jaký je student,“ prohlásila.
A to má samozřejmě pravdu. Existují důležitější kvality než školní úspěch. Co z Theodora nakonec bude, samozřejmě zatím neví ani on sám. Pubertu už má ale prý skoro za sebou.
„Ta už mu pomalu končí. A byla v pohodě, stejně jako to měly moje dcery. My jsme neměli žádné zásadní konflikty, já jsem spíš kamarád než autoritativní rodič a vždycky to bylo na pohodu,“ usmívala se známá zpěvačka.