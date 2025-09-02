Dnes je úterý 2. září 2025., Svátek má Adéla
2. 9. 2025 – 7:00 | Magazín | BS

Těžká krize? Dáda Patrasová: "Proč je Felix tak falešný? Je to ďábel!"
zdroj: Profimedia.cz
Dáda nemůže překousnout manželova nedávná vyjádření na její konto.

Už už to vypadalo, že jí bude konečně po dlouhé době aspoň o trošku lépe. Když Dáda Patrasová s manželem Felixem Slováčkem přebírala nedávno obraz od Romana Řeháka, zářila upřímnými úsměvy na všechny strany a slušelo jí to, jak už dlouho ne.

Kdo jí v tu chvíli nepřál, aby už bylo jenom líp, nemá srdce. Jenže místo vytouženého odražení ode dna přichází dost nepěkná veřejná hádka s manželem.

Zažehl ji sám Felix, když nedávno prohlásil, že si Dáda ani nepamatuje, že byla v léčebně: „Jako kdyby tam nebyla. Ona si ani nepamatuje, že tam byla! Má takový trošku problém s pamětí. Člověk by si řekl, že se nad sebou zamyslí a přestane pít víno. Ale pít nepřestala a nepřestala pít ani potom,“ sdělil Blesku.

Dáda záhy ostře reagovala s tím, že do léčebny zamířila kvůli depresím a smutku po ztrátě dcery, nikoliv kvůli alkoholu: „Pobyt v léčebně byl ohledně úmrtí mé dcery Aničky. Nešlo o alkohol. To, co dělá můj manžel, je smutné a neomluvitelné,“ řekla pro magazín Expres.

Rozmrzelost z manželova chování ale evidentně ještě nezmizela a Dáda si nově postěžovala i Blesku„Proč je Felix tak falešný? Doma by se přetrhl a pak? Hází na mě špínu, a já přitom mám o něj strach. Opravdu mám obavy o jeho život, vždyť je mu přes osmdesát let. Měl by se starat o své zdraví,“ psala v SMS zprávě.

„Léčila jsem se, protože jsem po smrti naší Andulky nemohla přestat plakat. Nebyla jsem tam kvůli pití, jak Felix všude tvrdí. A proč nebyl v té léčebně taky?“ pokračovala.

Manželovy dvě tváře jí evidentně dost leží v žaludku, protože komentář o tom, že se doma chová úplně jinak, než jak pak vystupuje, ještě jednou zopakovala: „Je to tak těžké pochopit? Proboha, s kým to žiju? Je to hotový doktor Jekyll a pan Hyde. Už si opravdu nevím rady.“

„Je to ďábel!“ dodala na závěr pochmurně.

