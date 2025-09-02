Muchová i přes bolesti zad vybojovala čtvrtfinále US Open. Kosťukovou přehrála ve třech setech
2. 9. 2025 – 6:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
NEW YORK – Karolína Muchová znovu ukázala, proč patří mezi největší bojovnice ženského tenisu. Česká hvězda zvládla dramatický duel 4. kola US Open s Ukrajinkou Martou Kosťukovou a po setech 6-3, 6-7(0), 6-3 si zajistila postup do čtvrtfinále.
Drama pokračuje i po slzách z 2. kola
Muchová se musela oklepat z události, která otřásla turnajem. V zápase 2. kola proti Sorane Cîrstee se rozplakala přímo na kurtu poté, co v hledišti spatřila bývalého partnera. „Usedl naproti mému vyhrazenému místu. Říkala jsem mu, aby odešel, zpočátku neodešel, ale nakonec šel. Bylo těžké se na tenis soustředit,“ přiznala po utkání. I přes tento incident zápas otočila a postoupila.
Medical timeout a bolest zad
Proti Kosťukové Muchová začala skvěle a první set vyhrála 6-3. Druhý ale přinesl drama: česká tenistka se v průběhu setu potýkala s bolestí zad a vyžádala si ošetření přímo na kurtu. Fyzioterapeutka ji na podložce na zemi ošetřovala, aby mohla pokračovat. Navzdory omezenému pohybu Muchová dovedla set až do tie-breaku, kde ale nezískala jediný bod.
Dominance ve třetím setu
Rozhodující sada ukázala Muchovou v jiné roli – jako hráčku, která i přes bolest dokáže ovládnout zápas. Kosťuková se snažila vzdorovat, často však působila nervózně, vykřikovala směrem k trenérovi a její hra ztratila klid. Muchová toho využila, dominovala výměnám a uzavřela zápas vítězstvím 6-3.
Cesta za snem pokračuje
Muchová si tak podmanila fanoušky nejen tenisovým umem, ale i nezdolnou vůlí. Po emotivním příběhu z druhého kola a fyzickém trápení v osmifinále stojí před další velkou výzvou: ve čtvrtfinále se utká s Naomi Osaka, která vyřadila domácí Coco Gauff.