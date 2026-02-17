Šla s pravdou ven! Zamilovaná Pavlínka promluvila o orientaci i mírách Bachelora Martina
17. 2. 2026 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Láska jen kvete a vyvolená Bachelora Martina prozradila, jak na tom idylický páreček zrovna je.
Pár, který k sobě zaplanul náklonností při natáčení reality show Bachelor, zdá se, drží jak pevně to jen jde. Martin Dubovický si s Pavlínkou Vaníčkovou padl do oka tak moc, že ani jeden z nich už neviděl smysl v dalším pokračování soutěže a společně Bachelora po sedmnáctém kole opustili.
Od osudové chvíle už uplynulo víc než půl roku a vypadá to, že na sobě mohou hrdličky stále oči nechat. A to i vzdor nepodloženým drbům, že by Martina měli spíš přitahovat muži.
„Samozřejmě, že nám chodily různé zprávy, a dokonce odkaz na stránku gayů, kde je jeho fotka, informace a všechny možné míry,“ přiznala Pavlína pro Blesk.
„Když jsem to viděla, tak jsem se ho zeptala: Martine, kdy mi přijde ten týpek s 22 centimetry?“ smála se.
Byť tedy Martin nejspíš nedisponuje výbavou úrovně Rosenberg, Pavlínka hned přispěchala s ujištěním, že tragédie se taktéž nekoná: „Moc dobře vím, jaké to tam je a je to velmi v pořádku, rozhodně si nestěžuji, naopak,“ hlásila se smíchem.
Martin pak hodil do placu ještě historku ze začátků vztahu: „Ve společném bytě žijeme už docela dlouho a je to skvělé. Pavlínka si vzala na starost domácnost a skvěle vaří. I když první jídla se mnou nejedla, protože si nebyla jistá, zda mi chutnají, a tak jen na mě koukala, jestli na ni nehraju, že mi opravdu chutnají,“ křenil se Bachelor.
„Ale už si je jistá, že je výborná kuchařka a jíme společně,“ dodal spokojeně.