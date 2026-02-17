Dnes je úterý 17. února 2026., Svátek má Miloslava
17. 2. 2026 – 9:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Prezident Pavel s manželkou Evou dnes zahájí dvoudenní návštěvu Prahy
Petr Pavel s manželkou / ilustrační fotozdroj: Profimedia
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zahájí oficiální dvoudenní návštěvu Prahy.

Program začne debatou se žáky základní školy Generála Františka Fajtla v Letňanech, následně bude prezident diskutovat s pražským primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) a se zastupiteli hlavního města. Pavel Prahu navštívil už v červnu 2023, od nástupu do funkce zavítal do všech krajů minimálně jednou.

Po debatě se zastupiteli Pavel poobědvá s primátorem a pražskými radními. Odpoledne si prezident prohlédne nádraží Bubny a prezentaci návrhu Vltavské filharmonie. Budova filharmonie, jejíž stavbu začal pražský magistrát připravovat v minulém volebním období, bude umístěna poblíž stanice metra Vltavská u nábřeží. Magistrát aktuálně dokončuje projektovou dokumentaci, v létě plánuje podat žádost o stavební povolení a stavba by měla začít příští rok.

Posléze se Pavlovi v kampusu Českého vysokého učení technického v Praze představí start-up projekt Little Moon City, což je tréninkové a výzkumné centrum pro simulované vesmírné mise. Dnešní program zakončí debata s občany v kulturním centru v bývalém multikině Galaxie na pražském Jižním Městě.

Ve středu se Pavel při návštěvě zaměří na Prahu 5, debatovat zde bude na téma drogové problematiky. Navštíví i osadu Buďánka.

Pavel navštěvuje kraje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.

