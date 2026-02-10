Moc tlačil na intimitu. Kráska z Ruže pre nevestu odsoudila chování českého Bachelora
10. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | Jana Strážníková
Finalistka populární reality show Ruže pre nevestu by si s Bachelorem kolem krku zrovna dvakrát nepadla.
Česká kráska Julie Hojdyszová už jednou učarovala publiku u našich sousedů – ve slovenské reality show Ruža pre nevestu se dostala až do nejužšího finále. Jako jediná Češka stojící proti zástupu Slovenek se musela poprat s docela ostrou nevraživostí a nakonec skončila těsně pod vrcholem.
Že si slovenský "ženich" Radko nakonec vybral dámu, se kterou už se zase stihl dávno rozejít, Julie nevnímá jako nějakou výraznou křivdu nebo dokonce ztrátu času: „Já si myslím, že ne. Mně to určitě hodně dalo, kdybych se tenkrát nezakoukala a neměla bych u toho ty city, tak bych si to tak neužila a přestože jsem odcházela se zlomeným srdíčkem, tak na to vzpomínám jako na takové hezké období, kdy jsem se na každé rande fakt těšila,“ vzpomínala před časem v rozhovoru pro magazín Expres.
Do české bitvy smečky žen o vysněného partnera se ale nejenže nežene, letos by si nejspíš ani nepřála vyhrát. A když už, tak by měnila s Pavlínkou, kterou si domů odvedl Martin Dubovický, protože chování jeho bratra Miroslava Dubovického se jí moc nelíbilo.
„Mně byl sympatičtější Martin, protože byl takový umírněnější, bych řekla. I vlastně co se týče intimností se slečnami, tak byl zdrženlivější. A to je mně osobně sympatičtější,“ zamyslela se v rozhovoru pro eXtra.cz.
Do hodnocení účastnic se (na rozdíl od Kotka se Solfronkem, jak už jsme si řekli) moc pouštět nechtěla: „Asi nemám nikdy favority. Letos jsem tedy spoustu dívek znala i osobně, ale vesměs vždy fandím té slečně, u které mám pocit, že má s Bachelor největší chemii a něco tam vzniká,“ vysvětlila.
Sama se ale účastnit nechce: „Jsem na Slováky, takže by mě to nelákalo,“ dodala.