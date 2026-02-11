Skrytá sleva na telefon pro seniory: kdo má nárok a jak si zažádat
11. 2. 2026 – 6:57 | Zprávy | Anna Pecena
V době, kdy ceny energií, potravin a třeba i základní zdravotní péče rostou jako houby po dešti, je každý ušetřený stokorun dobrý. A přestože se mluví třeba o dotacích na bydlení nebo komunální poplatky, málokdo ví, že v Česku existuje legální státní podpora i na telefon a internet pro lidi s nízkými příjmy a zdravotními omezeními – tedy často i pro osamělé seniory. Tato pomoc přitom může reálně ušetřit až 200 Kč měsíčně ze základního mobilního nebo pevného tarifu, což za rok znamená přes 2 000 Kč v kapse navíc.
Telefon už dávno není luxus – je to spojení s rodinou, s doktoři, se světem. A právě proto stát připravil cenové zvýhodnění na telekomunikační služby, které se dá uplatnit u hlavních operátorů jako O2, Vodafone, T-Mobile i jiných. Díky němu můžete mít levnější mobilní tarif, pevnou linku i internet než lidé, kteří o tom ani neví.
Jak funguje příspěvek a kdo na něj má nárok
Základní princip je jednoduchý: pokud patříte mezi osoby s nízkými příjmy nebo s určitým zdravotním postižením, máte nárok na cenové zvýhodnění až 200 Kč měsíčně na telefonní služby nebo internet. To je pomocná ruka, kterou poskytuje stát skrze operátory – slevu si odečtete přímo z faktury, takže ušetříte peníze automaticky.
Přestože se často mluví o seniorových tarifech, kde je víc volných minut či nižší paušál, skutečně peníze zpátky vám dá stát, pokud splníte podmínky nízkého příjmu nebo jiného oprávnění. To je důvod, proč je dobré nejen smlouvu měnit, ale také žádat o tuto podporu, protože jinak se vám tahle sleva prostě „prošustruje mezi prsty.“
Kde žádat a co si připravit
Prvním krokem je kontaktovat svého operátora a říct si o tzv. cenové zvýhodnění – smlouvy samotné vám to většinou nenabídnou bez vašeho impulzu. Operátor si pak vyžádá potvrzení o příjmech nebo zdravotním postižení. U některých operátorů, jako je O2, máte možnost využít příspěvek také na pevnou linku nebo internet doma.
Další možností je spojit se s úřadem práce či sociálními službami, případně navštívit městské či obecní centrum sociálních služeb. Tam vám mohou pomoci s vyplněním žádostí i s výběrem nejvýhodnějšího tarifu. Nezapomeňte – když o pomoc dobře nepožádáte, může vám uniknout a zaplatíte plnou cenu!
Shrnuto: i když nejste technický expert, právě stačí jednou požádat o správnou slevu, a stát s operátory vám dá až 200 Kč měsíčně dolů z účtu za telefon nebo internet – výhoda, o které se u důchodců moc nemluví, a přitom stojí za to ji využít.