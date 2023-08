Situace po záplavách ve Slovinsku se pomalu uklidňuje

začíná úklid zatopených území a sčítání škod. Ke třem vrtulníkům ze zahraničí, které už v pondělí pomáhaly nad ohroženými oblastmi, přibude dnes ještě ukrajinský, španělský a dva rakouské. Tisíce lidí jsou ale stále bez pitné vody, na několika místech prasklo vodovodní potrubí. Potíže způsobují i výpadky elektrického proudu, informoval dnes zpravodajský server 24ur. Ve středu do země přijede předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. S rozvodněnými řekami se dál potýkají také v Chorvatsku.

Noc se ve Slovinsku obešla bez vydatných srážek, ráno bylo chladné a lokální přeháňky by odpoledne měly zasáhnout jen sever země, předpovídá podle slovinské agentury STA Agentura životního prostředí Slovinska. Průtok naprosté většiny řek bude podle posledních údajů klesat. V celé zemi ale nadále hrozí sesuvy půdy.

Slovinský premiér Robert Golob zmínil možnost výstavby náhradního ubytování v nejhůře postižených oblastech. Povodně podle něj postihly 147 obcí. „Obec by poskytla pozemky, vybavila je inženýrskými sítěmi a následně by stát postavil zařízení pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou,“ uvedl Golob. Stát by postavil panelové domy, podobně jako při rekonstrukci po zemětřesení v bývalé Jugoslávii, napsal server 24ur.

Vláda už v sobotu podle premiéra Goloba převedla prvních deset milionů eur (242 milionů korun) pomoci na Červený kříž a Charitu. Letošní 14. srpen vyhlásil Golob dnem solidarity, kdy mají lidé pomáhat svým sousedům a přátelům, bude také dnem volna, oznámil Golob na instagramu.

V pondělí vznikla speciální on-line aplikace Poplave 2023, kde mohou lidé nabízet pomoc, jak materiální, tak fyzickou. K dnešní 14. hodině už pomoc nabídlo téměř 14 000 lidí.

V poškozených osadách, vesnicích a městech se pomalu daří obnovovat přívod elektřiny, ale obyvatele dál ohrožují sesuvy půdy. Jedno z nejnebezpečnějších míst je v osadě Koroška Bela na severozápadě Slovinska, sesuv ohrožuje 2000 lidí. V Mežici na severu Slovinska bylo zničeno všech osm mostů, pomoc vedle dobrovolníků nabídl i soukromý podnikatel, který má 20 bagrů. V obci Črna na Koroškem pomáhá slovinská armáda, na 200 hasičů z jiných krajů a 20 horských záchranářů, píše server 24ur.

Ve středu do Slovinska přijede předsedkyně Evropské komise von der Leyenová, s místními představiteli chce jednat o možnostech obnovy po povodních a prevenci přírodních katastrof. Setká se s premiérem Golobem, vydá se i přímo do zasažených oblastí. Později během dne pak promluví ke slovinskému parlamentu. Na cestě ji doprovodí evropský komisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Janez Lenarčič, který pochází se Slovinska.

Voda z rozvodněných řek Drávy a Mury, které tečou ze Slovinska do Chorvatska, způsobuje potíže i ve druhé jmenované zemi. Hasičům v noci na dnešek přijelo pomáhat i 160 příslušníků chorvatské armády. V obci Drnje má hladina Drávy přes šest metrů, místní staví hráze z pytlů s pískem v obavách z opakování povodní z roku 2014. Voda už začala mírně klesat. Přes 30 obyvatel místní romské osady bylo kvůli povodním evakuováno do sportovní haly, uvedla dnes chorvatská televize HRT.

V Drozdu pro Portugalsko 190 Čechů, požár se šíří, na zastupitelský úřad se nikdo neobrátil

V cestovatelském systému Drozd se pro Portugalsko zaregistrovalo 190 Čechů. Požár je aktuálně v oblasti, která není turisticky exponovaná, šíří se do oblasti Algarve, kde čeští turisté jsou. Na ambasádu v Lisabonu se zatím nikdo neobrátil s žádostí o konzulární asistenci. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Podle ranních informací se muselo 1400 lidí evakuovat kvůli požáru, který se šíří u Odemiry na jihu Portugalska. Do boje proti němu je nasazeno přes 800 hasičů, kterým ale snahy výrazně komplikují vysoké teploty a silný vítr. Čechům zaregistrovaným v systému Drozd zastupitelský úřad už poslal upozornění na šířící se požáry.

Portugalsko, které nyní bojuje se zhruba 14 lesními požáry, čelí jako další země jižní Evropy teplotám kolem 40 stupňů. Ve třech oblastech země kvůli tomu dnes platí varování před extrémními teplotami, ve 120 obcích je vyhlášen nejvyšší stupeň varování před lesními požáry.

V systému Drozd také už v pondělí vyšlo varování kvůli bouři v oblasti Baltského moře, která způsobila komplikace v námořní i letecké dopravě. „Z důvodu bouře nad Baltským mořem doporučujeme počítat s možností rušení spojů a uzavírkami mostů. Vždy si předem ověřte provoz na stránkách příslušných dopravců,“ upozornilo ministerstvo zahraničí.

U Baltského moře a na jihu Portugalska má cestovní kancelář Fischer jen několik klientů, z hlediska prodejů nejde o klíčové oblasti. S nikým v těchto destinacích dosud CK nemusela řešit přesun nebo evakuaci, řekl ČTK mluvčí Jan Bezděk.

„V portugalském Algarve aktuálně klienty nemáme, podle informací od partnera byl lokální požár v horách mimo hotely a situace je pod kontrolou,“ uvedla mluvčí CK Čedok Kateřina Pavlíková. U Baltského moře pak s Čedokem v tuto chvíli není mnoho klientů, podle informací CK jejich zájezdy v ohrožení nejsou, dodala.