Šílenství v Lidlu: poslední dny na úsporu

Předvánoční nálož levného ovoce
Lidl startuje prosincový nákupní maraton opravdu zostra. Mandarinky spadly na cenu 17,90 za kilo, což je sleva 64 procent. Prakticky povinná zimní výbava každé rodiny tak vychází levněji než většina sladkostí. A kdo si chce připravit domácí smoothie nebo prostě jen doplnit draslík, ten by měl zbystřit u banánů. Ty mají stejnou cenu – 17,90 za kilo – a sleva dosahuje 55 procent. Pád cen, který se běžně nevidí ani v letních výprodejích.
Podobně razantní slevy ale nejsou jen u ovoce. Česká klasika – Jihočeské máslo – jde do akce za 52,90, a to při limitu dvanácti kusů na nákup. V době, kdy máslo dlouhodobě zůstává vysoko, je to pro domácí pečení jasná trefa.
Maso, mléčné výrobky a pečení
Milovníci masných jídel si přijdou na své díky akci na celé kuře. Lidl jej nabízí za 59,90 za kilo při limitu pěti balení. Čerstvá vejce velikosti M jsou naopak zlevněna o dvacet korun, takže tácek třiceti kusů vychází na 119,90. Smetana na šlehání za 23,90 potěší všechny, kteří už mají doma seznam cukroví delší než účtenku z Black Friday.
Ani sváteční pečení se neobejde bez strategických zásob. Salko je uvedeno za 34,90. Vlašské ořechy, tradičně patřící ke každému cukroví, padají na 49,90 s Lidl Plus. A kdo se bez sladké tečky neobejde, tomu padne do oka květový med za 109,90.
Domácnost a drogerie
Leták upozorňuje i na domácí potřeby. Osmirole toaletního papíru s levandulovou vůní vychází na 36,90. Velké balení pracích gelů Persil má slevu dvacet korun s Lidl Plus, takže cena klesá na 379,90. A pokud někdo plánuje zimní zásoby alkoholu, tuzemák je zlevněn na 219,90, případně 199,90 s aplikací.
Aby toho nebylo málo, vánoční hvězda – nepsaný symbol adventu – stojí jen 49,90. Ideální pro ty, kteří chtějí mít sváteční atmosféru doma bez velkých investic.
Závěrem
Lidl tentokrát nešlape na brzdu, ale míří do předvánoční sezóny s takovým množstvím slev, že běžné nákupy vypadají jako lov pokladů. Pokud jste měli v plánu naplnit spižírnu, zamrazit maso, nakoupit ingredience na cukroví a ještě ozdobit byt, tenhle leták pokryje většinu položek za ceny, které v prosinci nebývají samozřejmostí.