Aktualizováno: Situace není explozivní, už explodovala, řekl italský ministr k invazi afrických přistěhovalců

„Neexistují zdi, které by dokázaly zastavit pohyb milionů a milionů lidí,“ řekl Tajani novinářům v New Yorku a dodal, že o náporu migrantů chce mluvit na zasedání Valného shromáždění OSN.

Největšímu tlaku v Itálii čelí malý ostrov Lampedusa, který v neděli na pozvání italské premiérky Giorgii Meloniové navštívila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta představila desetibodový plán pro Lampedusu, který obsahuje například možnou další námořní misi EU ve Středozemním moři.

Podle italského ministerstva vnitra do Itálie letos zatím přišlo více než 127 000 migrantů, což je přibližně dvojnásobek oproti stejnému období loňského roku. Tajani říká, že s tímto problémem si neporadí ani samotná unijní sedmadvacítka, a vyzval, aby se do jeho řešení zapojily OSN a NATO.

Na Lampedusu, která je italským nejjižněji položeným ostrovem a má 6300 obyvatel, za poslední týden dorazilo 11 000 migrantů. Platí na ní nouzový stav.

