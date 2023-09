Žadatelů o azyl bylo v první polovině roku v EU přes půl milionu

Počet žadatelů o azyl se v první polovině roku v EU, Norsku a Švýcarsku meziročně zvýšil o 28 procent na zhruba 519 000. Uvedla to Agentura Evropské unie pro otázky azylu (EUAA), která také upozornila, že podle současných tendencí by počet žadatelů mohl do konce roku překročit milion.

Nejčastěji žádali o azyl ve 29 sledovaných zemích od ledna do června Syřané, Afghánci, Venezuelané, Turci a Kolumbijci, na něž připadá dohromady 44 procent žádostí. V letošním prvním pololetí bylo evidováno nejvíce žadatelů o azyl v tomto období roku od let 2015 a 2016. Tehdy, v době velkého přílivu uprchlíků zejména v důsledku konfliktu v Sýrii, dosáhl počet žadatelů 1,3 milionu v roce 2015 a 1,2 milionu v roce 2016. Loni jich bylo dohromady 994 945. Nejvíce žádostí o azyl bylo v první polovině roku podáno v Německu, na které jich připadá 30 procent z celkového počtu (154 677 žádostí o azyl). Následují Španělsko se 17 procenty (86 786 žádostí) a Francie s 16 procenty (81 158 žádostí). V České republice bylo podle zveřejněné tabulky podáno jen 236 žádostí o azyl. Nejméně žádostí bylo zaznamenáno v Maďarsku (22). EUAA dodala, že v důsledku nárůstu počtu žádostí se mnohé evropské země ocitají „pod tlakem na vyřizování žádostí“ a že počet žádostí čekajících na rozhodnutí se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 34 procent. Přibližně 41 procent žádostí o azyl v první instanci bylo vyřízeno kladně. Nejčastěji získávají mezinárodní ochranu Syřané (95 procent žádostí je vyřízeno kladně) a Afghánci (58 procent). V první polovině roku rovněž došlo k výraznému nárůstu žádostí od obyvatel Pobřeží slonoviny (9300) a Guineje (8700). Kromě toho nyní zhruba čtyři miliony Ukrajinců, kteří uprchli před ruskou invazi, v současnosti využívá v Evropské unii takzvané dočasné ochrany. To je krizový mechanismus EU, který se aktivuje za výjimečných okolností v případě hromadného přílivu osob s cílem poskytnou těmto vysídleným osobám kolektivní ochranu. Jak ve své tiskové zprávě agentura dodala, všechny tyto trendy představují pro unijní azylové systémy značný nápor, a to natolik, že do letošního června poskytovala EUAA „operativní pomoc“ 13 členským státům EU. Nejvíce žádostí o azyl v zemích EU a Norsku a Švýcarsku podávají, stejně jako v předchozích letech, Syřané. V první polovině roku 2023 podali celkem 67 000 žádostí, což je o téměř polovinu (47 procent) více než ve stejném období loňského roku. Většinu žádostí podávají syrští uprchlíci v Německu. Mohlo by vás zajímat Kvůli nelegálním přistěhovalcům posílá Sasko do pohraničí s Polskem a Českem více policistů

