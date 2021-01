Šíření covidu-19 opět zpomalilo, o podobě maturit se rozhodne na konci ledna

V pondělí přibylo v Česku 9294 případů covidu-19, což je zhruba o čtvrtinu méně než před týdnem. Podíl zaznamenaných případů nákazy z počtu provedených testů klesl z 37 procent před týdnem na nynějších 29,3 procenta.

Rizikový index protiepidemického systému PES zůstává stejně jako v pondělí na 84 bodech ze sta, což odpovídá pátému, nejvyššímu stupni pohotovosti.

Počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnicích, stoupl na 7132, z toho je 1099 pacientů ve vážném stavu. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno téměř 845 000 případů, zemřelo 13 485 nakažených. Nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie byl zaznamenán minulý týden ve středu, kdy činil více než 17 700 nakažených. Nejvíce se v posledním týdnu nákaza šířila především v Královéhradeckém kraji.

V posledních dnech se podle odborníků zřejmě pomalu začínají projevovat přísnější protiepidemická opatření přijatá 27. prosince. Vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) ale v pondělí diskutovala o případném zpřísnění opatření, které zatím nelze vyloučit. Pro hodnocení je podle Blatného třeba vyčkat na data o počtech nakažených z dalších dní.

Plaga rozhodne o podobě letošních maturit v týdnu od 25. ledna

O podobě letošních maturit s ohledem na vývoj epidemie covidu-19 rozhodne ministr školství Robert Plaga (za ANO) v týdnu od 25. ledna. Podle mluvčí ministerstva Anety Lednové probere vedení úřadu možné úpravy zkoušek se zástupci odborné veřejnosti.

Z ankety na instagramu podle Plagy vyplynulo, že studenti by vzhledem k pokračující výuce na dálku nejvíc uvítali zrušení ústní části maturit, další by si přáli vypuštění státních maturitních testů nebo slohových prací. Menšinově se podle Plagy objevily i názory na zrušení celé zkoušky nebo jejího zachování beze změn.

Ministerstvo školství musí reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak se předpokládalo. Úřad původně na konci listopadu informoval o tom, že se změnami v maturitní zkoušce nepočítá.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května do 10. června. Písemné zkoušky, slohy z češtiny a cizích jazyků a praktické maturity mohou podle vyhlášky ministerstva začít od 1. dubna. Studenti se mohli k maturitě přihlásit do 1. prosince.

Loni na jaře se kvůli epidemii posunul termín maturit z dubna a května na červen. Navíc se zrušily slohové práce z češtiny a cizího jazyka. Tyto úpravy umožnil zvláštní zákon pro školní rok 2019/2020, který schválil parlament na konci března ve stavu legislativní nouze. Díky novele školského zákona může nyní ministr při epidemii vyhlašovat změny pomocí mimořádného opatření.