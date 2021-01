Medici nebudou platit daně a odvody, skiareály dostanou kompenzace

Studenti, kteří při nouzovém stavu pomáhali v nemocnicích či sociálních zařízeních, nemusí platit kromě daně z příjmu ani odvody na sociální a zdravotní pojištění. Plošné odpuštění daní umožní takzvaný generální pardon ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), s nímž souhlasila vláda. Ministerstvo sociálních věcí zase vyplatí krajům dodatečné peníze tak, aby byla studentům zaplacena odměna ve výši, jako by pojištění neplatili. Kabinet také rozhodl o tom, že kvůli vytíženosti některých krematorií nebude od úterý po dobu deseti dnů možné dovážet do Česka těla zemřelých ke zpopelnění. Ministři podpořili i finanční kompenzace pro provozovatele vleků a lanovek.

Vláda diskutovala rovněž o případném zpřísnění opatření proti covidu, zatím ho podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nelze vyloučit. Pro hodnocení je třeba vyčkat asi do poloviny týdne, až budou známá data o vývoji epidemie po obvyklém víkendovém poklesu počtu nakažených.

V zemi pokračuje očkování převážně zdravotníků proti nemoci covid-19 vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech, kterou do soboty dostalo zhruba 40 000 lidí. V záložní nemocnici na výstavišti v Brně začalo zkušební očkování policistů a hasičů, kteří pomáhají jako dobrovolníci v nemocnici. V úterý má dorazit prvních 8000 dávek očkovací látky od firmy Moderna. Původně premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu informoval o tom, že tato společnost dodá vakcínu už v pondělí v počtu 20 000 dávek. O tom, jak zrychlit očkování, chce jednat s Izraelem, kde je vakcinace proti koronaviru nejrychlejší na světě. Prozatím bylo v devítimilionové zemi naočkováno 1,87 milionu osob.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) navrhl, aby se při druhé fázi očkování v menších městech a obcích využily volební místnosti a další infrastruktura, která se jindy využívá při volbách. Návrh příslušné metodiky už odeslal Babišovi a Blatnému. Podobně jako při volbách bude podle něj při očkování nutné za krátkou dobu dostat do určitého místa vysoký počet obyvatel.

Vláda se rozhodla zakázat do 22. ledna dovoz těl z okolních států ke kremaci, aby navýšila kapacity spalování v době epidemie koronaviru. "Tím není dotčeno právo na pohřbení těchto těl do země. A zejména tím není dotčena repatriace zesnulých Čechů domů," uvedlo ministerstvo pro místní rozvoj. Krematoria se také nebudou muset řídit emisními limity. Z ostravského krematoria, které je jediné v Moravskoslezském kraji, muselo být o víkendu 58 těl převezeno do jiného zařízení.

Za uzavřené vleky bude náhrada 210 až 530 Kč za den

Kabinet rozhodl o tom, že provozovatelé vleků a lanovek budou mít za nucené uzavření v době koronavirové pandemie nárok na kompenzaci 210 až 530 korun za den. Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude počítat podle míst a typu přepravních zařízení. Na program vyčlenila vláda miliardu korun.

Příspěvek bude podnikatelům náležet za období od 27. prosince do 22. ledna. Příjem žádostí do programu COVID sport III Lyžařská střediska, který schválila vláda, by měl začít v lednu.

Šéf MPO Karel Havlíček na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že bude-li epidemická situace lepší, lyžařská střediska budou určitě jedním z prvních oborů, které budou uvolněny. Už se podle něj prokázalo, že režim je možný řídit, lyžaři jsou dobře chráněni sami o sobě a ČR by mohla následovat Rakousko v používání respirátorů typu FFP2. Upozornil na to, že podpora pro toto odvětví není levná. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO) nechtěl o možném termínu otevření skiareálů spekulovat. Nutné je podle něj brát v potaz kapacitu nemocnic.

Pro používání vleků a lanovek profesionálové výjimku nedostali

Zatímco na jinak uzavřená vnitřní sportoviště profesionální sportovci mohou, pro používání vleků a lanovek výjimku od ministerstva zdravotnictví nedostali, uvedl prezident Svazu lyžařů ČR (SLČR) Lukáš Heřmanský. Na druhou stranu má svaz právní výklad, podle kterého mohou provozovatelé vlek spustit pro registrované závodníky, protože se nejedná o provoz pro veřejnost. Na základě tohoto přístupu funguje například sjezdovka Samoty v Železné Rudě.

Vleky a lanovky se zastavily 27. prosince, kdy Česko kvůli zhoršení epidemie koronaviru vstoupilo do pátého rizikového stupně PES. "O udělení výjimky usilujeme od počátku zimy, kdy aktivně komunikujeme s ministerstvem zdravotnictví, Národní sportovní agenturou i hlavní hygieničkou. Nicméně je polovina ledna a vleky jsou stále uzavřené pro všechny, reprezentanty nevyjímaje, což představuje pro závodní lyžaře uprostřed sezony zásadní problém. Nemůžou trénovat, připravovat se na mezinárodní závody," uvedl Heřmanský. Taková situace nemá podle něj v Evropě obdoby.

Znění mimořádného opatření ale umožňuje právní výklad, podle kterého mohou provozovatelé pro úzkou skupinu výkonnostních sportovců vlek spustit. "V případě, že provozovatel umožní užívat lyžařský vlek výhradně členům SLČR, a to registrovaným závodníkům, kteří realizují výkonnostní sport, a mimo tyto osoby neumožňuje komukoliv dalšímu užívat lyžařský vlek, nemůže se v takovém případě jednat o užití lyžařského vleku veřejností," uvádí výklad svazu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová ale výklad, na jehož základě závodní sportovci lyžují v Železné Rudě, odmítla. "Je úplně jedno, jak rychle kdo jede z kopce," řekla serveru Novinky.cz, který o aktivitě šumavského provozovatele informoval.