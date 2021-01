V neděli přibylo necelých 4300 nakažených, demonstrovalo se proti vládním opatřením

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v ČR v neděli klesl oproti předchozímu týdnu o třetinu na 4283 nakažených. Podíl pozitivních případů na počtu provedených testů činil 35,2 procenta. Hospitalizováno bylo 6622 pacientů, z toho 1071 ve vážném stavu. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno přes 835 000 případů nemoci, zemřelo 13 272 nakažených.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý v pátek řekl, že kapacity nemocnic se blíží svým limitům. Kvůli plným nemocnicím v kraji vyzvali Piráti a KDU-ČSL premiéra a ministra zdravotnictví, aby umožnili převést některé pacienty do sousedního Německa. Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval, že teď není důvod, aby stát žádal v zahraničí o pomoc s covidovými pacienty.

Chebská nemocnice, která je přetížená kvůli koronavirové epidemii, musela s okamžitou platností dočasně přerušit provoz porodnického oddělení a oddělení šestinedělí. Porody i akutní výkony bude směřovat do nemocnice v Karlových Varech. Chebská nemocnice přemístí také 14 pacientů s covidem-19 do jiných nemocnic v Česku. Chebsko je právě jedním z regionů Česka, kde se v posledních dnech covid-19 šíří nejvíce.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti šíření covidu-19, dnes mírně klesl na 84 bodů ze sta. Předchozí dva dny byl na 87 bodech. PES zůstává na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti.

V centru Prahy protestovalo až 3000 lidí proti vládním opatřením

Několik tisíc lidí v neděli na Staroměstském náměstí v Praze protestovalo proti vládním opatřením, která souvisejí s koronavirovou pandemií. S projevem vystoupil vedle zástupců podnikatelů, umělců, lékařů či studentů i bývalý prezident Václav Klaus, který odmítá povinné očkování proti covidu-19. Mnozí protestující neměli roušky a účastníci nedodržovali předepsané rozestupy. Policie označila shromáždění za poklidné, zjištěná porušení opatření nahlásí správnímu orgánu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by účastníci měli jít pomáhat do nemocnic, aby viděli, jaká je tam situace.

Demonstraci nazvanou Otevřeme Česko svolala iniciativa za zachování provozu restaurací Chcípl PES. Dav skandoval, aby vláda podala demisi. Účastníci akce drželi české vlajky a transparenty s nápisy "Stop covid tyranii. Zastavme totalitu ve jménu covidu!", "Nejsme ovce", "V pondělí do školy!" či "Stop koronateroru". Někteří přišli i s malými dětmi.

V projevech řečníků zaznívaly výzvy k okamžitému zrušení vládních opatření a k otevření ekonomiky. Klaus uvedl, že "musí přestat jednosměrný diktát od vlády". "Chceme sdělit vládě a říci to jasně a jednoznačně: už toho bylo dost. Už bylo dost všech zákazů a příkazů, které zásadním způsobem poškozují naše životy," řekl. "Žádná zázračná vakcína neexistuje. Očkování nesmí být povinné," doplnil a za aplausu davu uvedl, že on sám se očkovat nenechá.

Podle odhadu policie se dvouhodinové akce zúčastnilo až 3000 lidí. V úvodu a závěru akce mluvil na pódiu zpěvák Daniel Landa a nejprve vyzval k nenásilnému protestu. "My jsme síla, my ale nejsme násilí. Jsme mírové shromáždění. Je to velmi důležité," řekl. "Dvaadvacátého končí nouzový stav, a pak už si dokážu představit jenom občanskou neposlušnost," řekl na konci akce před zpěvem hymny.

Češi si mohou zkracovat cestu přes Sasko, řekla saská ministryně

Pokud se čeští řidiči v pohraničí rozhodnou zkrátit si cestu jízdou přes Sasko, splní tím podmínky tranzitu a žádné saské karanténní nařízení neporuší, řekla ČTK saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti resort zdravotnictví a také karanténní opatření. Téma zkracování cest je aktuální především ve Šluknovském výběžku, kde řidiči mohou ušetřit i několik desítek minut. V poslední době ale několik Čechů ohlásilo, že muselo v Sasku za tranzit platit pokutu. Český konzulát v Drážďanech kvůli tomu takové cesty nedoporučoval.

S Köppingovou v pátek jednal český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Hlavním tématem sice byl saský požadavek, aby zahraniční pendleři pravidelně předkládali negativní testy na koronavirus, Petříček ale zároveň požádal Sasko, aby jasně interpretovalo možnost tranzitu pro české občany z jedné části českého území na druhé. Ministr po jednání řekl, že Köppingová tuto záležitost přislíbila prověřit a informovat dotčené obyvatele.