Covidem se u nás nakazilo přes tři čtvrtě milionu lidí, nemocných je nejvíc od října

Testy v Česku v pondělí potvrdily 12 860 nových případů covidu-19, od začátku epidemie se prokazatelně nakazilo skoro 760 000 lidí. Aktuálně je v Česku téměř 121 500 nemocných s covidem, nejvíc od 29. října. Rizikový index protiepidemického systému PES stoupl na 89 bodů, sedmý den zůstává v nejpřísnějším (pátém, fialovém) stupni pohotovosti.

Laboratoře v Česku udělaly v pondělí téměř 32 400 PCR testů na nový typ koronaviru, o 4200 více než před týdnem. Pozitivní výsledek mělo skoro 40 procent vzorků. Levnějších, ale méně přesných antigenních testů bylo v pondělí provedeno přibližně 37 400.

Mnoho nemocnic čelí náporu nových pacientů s covidem. V pondělí jich bylo celkem 6680, z toho 954 v těžkém stavu. Oproti předchozímu pondělí stoupl počet hospitalizovaných o 940. Více pacientů s covidem leželo v nemocnicích naposledy 13. listopadu. Dosud největšímu náporu pacientů s covidem zdravotnická zařízení čelila počátkem listopadu, kdy jejich počet přesahoval 8000. Podle posledních údajů zemřelo 12 257 nakažených.

V pátém, tedy nejvyšším stupni epidemického rizika jsou v Česku všechny kraje. Nejhorší je situace v Pardubickém kraji, kde se hodnota PES zvýšila na 94 bodů. Nejrychleji se koronavirus nyní šíří na Trutnovsku, kde za uplynulý týden přibylo 911 nakažených na 100 000 obyvatel.

V Česku zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Český statistický úřad zaznamenal do konce listopadu 114 781 úmrtí. Za 11 měsíců roku tak počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113 000 mrtvými za posledních deset let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112 000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie covidu-19. Epidemie koronaviru se v Česku začala šířit v březnu a první oběť covidu zde byla zaznamenána 22. března. Údaje ČSÚ jsou ke konci 48. týdne, tedy do 29. listopadu. Do té doby v Česku zemřelo 8400 nakažených.

Ministerstvo školství doporučilo pro pololetní vysvědčení slovní hodnocení

Vysvědčení za první pololetí aktuálního školního roku se bude moct předávat později, pokud do konce ledna neskončí zákaz přítomnosti žáků ve školách. Obsah vysvědčení ale budou muset školy žákům sdělit v termínu 28. ledna, informovala mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Úřad podle ní již školám poskytl doporučení k tvorbě pololetního hodnocení. S ohledem na výuku na dálku by se mělo zaměřit na odpovědnost dětí za vlastní učení, práci s časem a plnění povinností. Na vysvědčení ministerstvo doporučuje slovní hodnocení, možné ale budou i známky.

Doporučení k tvorbě vysvědčení za první pololetí poslalo ministerstvo školství do základních a středních škol v pondělí. Materiál připravilo ve spolupráci s Českou školní inspekcí a odbornou veřejností.

Při hodnocení žáků by se podle ministerstva měli vyučující zaměřit na dovednosti, které jsou stěžejní pro úspěšné zvládání současné distanční výuky. Jde například o vnitřní motivaci, vytrvalost či schopnost organizovat si vlastní čas, vyjmenoval úřad. Kromě různých forem písemných testů by podle něj učitelé měli vzít v úvahu také řadu dalších kritérií, jako třeba aktivitu při distanční výuce nebo plnění zadaných úkolů. Střední školy by pak podle ministerstva měly přihlédnout také k tomu, že někteří žáci měli kvůli epidemii na podzim pracovní povinnost nebo pomáhali jako dobrovolníci.

Ministerstvo školám doporučilo využít na vysvědčení zejména slovního hodnocení, případně známky doplněné slovním hodnocením. Vhodné je podle úřadu zejména u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u dětí z nepodnětného prostředí, které se dařilo do výuky na dálku zapojovat jen v malé míře. Vysvědčení by mělo obsahovat popis nedostatků v přístupu k výuce a doporučení, jak by bylo vhodné ve vzdělávání pokračovat.

Od pondělí 4. ledna přešly znovu všechny školy na distanční výuku, výjimku mají jen žáci prvních a druhých tříd základních škol.

Ministerstvo školství vydalo opatření k úpravě přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol. Potvrdilo v něm již dříve avizovanou změnu, že letos nebudou na čtyřletých maturitních oborech povinné jednotné přijímací zkoušky. Ředitelé středních škol budou moct uchazeče přijímat jen na základě vlastních přijímacích zkoušek školy, případně zcela bez zkoušek. Na víceletá gymnázia by se měly státní přijímací zkoušky konat jako obvykle včetně dvou termínů.