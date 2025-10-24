Firmy, které tajně dávají seniorům slevy — a vy o nich vůbec nevíte
24. 10. 2025 – 9:20 | Zprávy | Anna Pecena
Zatímco většina důchodců připlácí za brýle, léky či doplňky stravy plnou cenu, existuje skupina firem, které střílejí pod radar – poskytují seniorům výhodné slevy bez velkých kampaní. Pokud víte, kde hledat, můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně.
Karty, optiky a lékárny: skryté slevy, které platí
Možná jste už slyšeli o kartičce Senior Pas – slevové kartě pro osoby od 55 let – která vám umožní čerpat slevy od 5 % do 50 % u řady služeb a prodejců.
Například v optikách – držitelé Senior Pasu mohou získat slevu 10 % a více na kompletní brýle. V lékárnách pak pro změnu najdete napříklaD 12 % slevu na volně prodejné léčivé přípravky či vitamíny pro držitele této karty.
To je přesně ono – firmy nebudují velké bannery s tím, že „senioři mají slevu“, ale zařadí se mezi partnery programu, nabídnou slevu a vy ji často neobdržíte, dokud o kartě nezjistíte.
Proč o tom většina seniorů neví
Tento „tichý sponzor“ styl spočívá právě v tom – firmy vyjdou seniorům vstříc, ale nešíří o tom velké reklamy. Výsledkem je, že mnoho lidí možná splňuje podmínky, ale kartičku nemá, či se o tom nedověděli. Např. webový článek upozorňuje, že držitel Senior Pasu ušetří za brýle „desítky procent“, pokud vědí, kde jít.
Navíc slevy se často vážou ke konkrétním prodejnám – optice v daném městě nebo lékárně – což znamená, že musíte zjistit, kde je partner programu. To mnohé odradí. A proto firmy tyto nabídky považují za „bonus navíc“ a nekomunikují je masově.
Jak se do akce zapojit a začít šetřit
Nejprve zjistěte, zda máte nárok – Senior Pas lze získat od věku 55 let a je často vydáván zdarma nebo za symbolickou registraci. Poté na webu partnera karty vyhledejte seznam prodejců: obchodníci, optiky, lékárny, wellness centra. Např. optika Optik Krouman nabízí držitelům Senior Pasu 10 % slevu na veškerý sortiment optiky.
Připravte si při návštěvě optiky či lékárny svou kartičku a u prodejce se zeptejte, zda mají smlouvu s programem Senior Pas nebo jiným seniorsky orientovaným slevovým programem. V neposlední řadě – sledujte podmínky: některé slevy nelze sčítat, nebo platí jen na určité portfólio.
Tímto způsobem můžete za rok ušetřit – například za brýle, vitamíny, měření zraku či doplatky v lékárně – značně.
Shrnuto – podtrženo: Nečekejte, že firmy budou masivně volat do světa „senioři mají u nás slevu“. Často to funguje ve stylu „pokud máte tu správnou kartičku, pak vám plynou výhody“. A právě to zajišťuje, že se o tom kampaňově nemluví – proto termín „tichý sponzor“ dokonale vystihuje situaci. Pokud si kartu obstaráte a zjistíte partnery ve vašem okolí, můžete z nich výrazně těžit.