Aktualizováno: Silvio Berlusconi trpí leukémií a má zápal plic

Italský expremiér Silvio Berlusconi, který je od středy v nemocnici, má leukémii, tedy nádorové onemocnění krvetvorby. Zprávu italských médií potvrdil Berlusconiho ošetřující lékař Alberto Zangrillo. Politik byl hospitalizován a je na jednotce intenzivní péče kvůli zápalu plic, uvádí se v oficiálním prohlášení.

Podle lékařského bulletinu šestaosmdesátiletý politik již nějakou dobou trpí chronickou myelomonocytární leukémií, která patří k vzácnějším formám leukémie a postihuje častěji lidi ve věku nad 70 let. Lékaři dodali, že nezaznamenali náznaky, že by se nemoc vyvíjela do závažnější, tedy akutní formy. „Někdy je projev nemoci tak mírný, že osoby nemusí dlouhou dobu, někdy i několik let, podstupovat žádnou léčbu,“ řekl deníku Corriere della Sera specialista na toto onemocnění Fabrizio Pane. Hlavním nebezpečím je podle něj rozvinutí akutní formy nemoci, která velmi ohrožuje život pacienta.

Do nemocnice byl podle předchozích zpráv politik převezen poté, co měl problémy s dýcháním. „Silvio Berlusconi je v současnosti hospitalizován na jednotce intenzivní péče kvůli léčbě zápalu plic,“ stojí v prohlášení. Podle něj Berlusconi současně postupuje „specializovanou léčbu“, jejímž cílem je omezit negativní dopad nádorového onemocnění.

Berlusconiho dnes v nemocnici navštívili synové a blízcí spolupracovníci, podle kterých se jeho stav zlepšil. „Pracoval až do předvčerejšího večera. Doufáme, že se lev brzy vrátí do vedení strany, nikdy se nevzdává,“ řekl dnes televizi Rai místopředseda vlády a ministr zahraničí Antonio Tajani, který je koordinátorem Berlusconiho strany Vzhůru, Itálie. Ta dnes informovala, že Berlusconi si ráno telefonoval s Tajanim a několika dalšími činiteli strany. S Tajanim hovořil po telefonu i ve středu.

Ceny akcií Berlusconiho mediální skupiny Media For Europe dnes na burze v Miláně klesaly.

Miliardář a mediální magnát Berlusconi byl v nemocnici několik dní už minulý týden, kdy mu podle místních médií dělali různá vyšetření.

Přes zdravotní problémy z posledních let i pokročilý věk je Berlusconi stále aktivní v politice. Od loňského října je senátorem a jeho strana Vzhůru, Itálie je členem koaliční vlády vedené šéfkou krajně pravicové strany Bratři Itálie Giorgiou Meloniovou. Berlusconi ale křeslo ve vládě nemá.

V roce 2020 se Berlusconi nakazil virem SARS-CoV-2 a skončil v nemocnici s oboustranným zápalem plic. Kvůli následkům covidu-19 byl v roce 2021 v péči lékařů opakovaně. V roce 2019 byl operován kvůli neprůchodnosti střeva a v roce 2016 podstoupil vážnou operaci srdce, už předtím měl několik let kardiostimulátor. V roce 1997 byl operován kvůli rakovině prostaty, z níž se podle svého vyjádření z roku 2000 vyléčil.