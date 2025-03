Zničený Brzobohatý po dalším kole soudní bitvy s exmanželkou: "Je to ubohost"

Bitva nebere konce a známý hudebník je ze soudů až moc unavený na to, aby se mohl radovat.

Jak už jsme avizovali, včera proběhlo další kolo soudní bitvy, při níž na stranách barikády stojí hudebník Ondřej Brzobohatý a jeho bývalá manželka, modelka Taťána Kuchařová.

Hudebník žaluje svou ex za to, že úmyslně vypustila na veřejnost znění své církevní žaloby, v níž tvrdila chuťovky, jako třeba že má Ondřej jinou sexuální identitu, že to chce v posteli jako žena a že není schopen zplodit dítě normální cestou. Podle Ondřeje se ho tím Taťána snažila jen veřejně pošpinit a u soudu se domáhá nápravy své pověsti.

Hudebník se dle informací magazínu eXtra.cz dostavil v dobré náladě, ale po líčení už na tom byl o poznání hůř. Během jednání vypovídala sexuoložka, která již dříve popřela Taťánina obvinění a prohlásila Ondřeje za normálního heterosexuálního muže. Dále měly slovo Taťániny kamarádky, ačkoliv o relevanci jejich výpovědi mohou existovat jisté pochybnosti, vzhledem k tomu, že u diskutovaných situací nikdy osobně nebyly.

„To je právě to, co mi přijde naprosto absurdní, že přijdou vypovídat lidé, kteří znají veškerá fakta čistě jenom z jedné strany. Nikdo z nich, ačkoli jsem je konfrontoval přímo při tom jednání, neřekl, že by se se mnou o tom bavil. V celkovém vnímání je to trapné a ta kauza vlastně nemá výsledek,“ komentoval výstup podobných svědků po líčení sám Brzobohatý pro přítomné novináře.

„Je šílené se dívat na to, jak sem neustále posílá někoho, kdo dělá špinavou práci za ni, a daleko šílenější je to, že se třeba při dnešním jednání ukázalo, že za Taťánou stojí církevní právník, který ovlivňoval a manipuloval svědky. Což v předvečer podepsání Vatikánské smlouvy mi přijde jako velký zdvižený varovný prst,“ pokračoval, ačkoliv neupřesnil, jak přesně se měly zmíněné manipulace ukázat a projevit.

„Já si myslím, že celou dobu se to bude takhle odehrávat v rámci různého nastrkávání svědků, kteří budou říkat nějaké její interpretace, jako se to děje dnes, z čehož se mi opravdu dělá zle,“ netěší se Ondřej na pokračování soudů.

Nejradši by byl, kdyby už bylo po všem: „Ano, táhne se to už více než rok a chtěl bych říci, že mi rozhodně nedělá radost sem chodit. Znám daleko víc lepších a zajímavějších aktivit, ale tohle je už v podstatě nutnost.“

„Já to beru jako prohru, tenhle soud nemá vítěze. Je to prohra jak pro mě, tak pro Taťánu, protože naše jména se tady ocitají v soudní síni, to je ubohost,“ pokračoval.

Že se ale do soudní pře vůbec pustil, rozhodně nelituje. Protože si zkrátka nechtěl nechat všechno líbit: „Nebyl jsem tím iniciátorem, a na druhou stranu jsem rád, že jsem v sobě našel sílu a odvahu postavit se proti tomuhle určitému tlaku a nátlaku a šikaně. V současné době je tohle podstatným projevem, aby člověk sám za sebou stál,“ prohlásil.

Kuchařová se k průběhu soudu nevyjadřuje, ani se osobně neúčastní soudních slyšení.