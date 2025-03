Oči jak dva safíry: Legendární Terence Hill slaví narozeniny. Šarmu má pořád na rozdávání

Modrooký idol už má na dortu 86 svíček, stále ale neztrácí jiskru ani elán.

Vlastním jménem se sice jmenuje Mario Girotti, nikdo ho ale nezná jinak než pod uměleckým pseudeonymem: Terence Hill. Charistmatický modrooký blonďák se zapsal do historie kinematografie a stal se nezaměnitelnou ikonou spaghetti westernů a dalších akčních komedií. 29. března, oslaví úctyhodných 86 let.

Mario se poprvé objevil ve filmu už v raném věku. Ve dvanáctí letech ho režisér Dino Risi obsadil do filmu "Prázdniny s gangsterem". Kariéra ale nevyhasla po jednom úspěchu, jak to s dětskými hereckými hvězdami občas bývá. Pokračoval dál, objevoval se v dalších filmech, a podstatný zlom přišel, když si ve velkofilmu Gepard zahrál vedle jmen jako Alain Delon či Claudia Cardinale. Až v tu chvíli si uvědomil, že se herectví opravdu chce věnovat naplno. Odešel ze školy a zcela se ponořil do filmového světa.

V šedesátých letech se mihl v několika westernech podle knih Karla Maye, raketa vzhůru k filmovým nebesům ale přišla až v roce 1967. To totiž dostal roli ve westernu "Bůh odpouští, já ne!". Na přání producentů si poprvé změnil jméno na Terence Hill a na place se také poprvé setkal... Hádejte s kým. Správně, s Carlem Pedersolim, kterého jistě znáte pod uměleckým jménem Bud Spencer.

A okamžitě se zrodila legenda. Nebývale silná chemie a skvělá spolupráce mezi oběma herci dala vzniknout celkem 18 filmům, jako jsou třeba komedie "Pravá a levá ruka ďábla" či "Jestli se rozzlobíme, budeme zlí".

Terence Hill se prosadil i jako sólový herec. V roce 1973 zazářil ve westernu „Mé jméno je Nikdo“ po boku Henryho Fondy. Později pak natočil filmy jako „Pochoduj nebo zemři“ (1977) nebo „Pan Milión“ (1977). V 80. letech už jeho kariéra trochu ztratila na setrvačnosti, ale zvládl se ještě vrátit do povědomí diváctva díky roli v seriálu "Don Matteo", kde hrál přátelského kněze.

V roce 1967 se Terence oženil s Lori Zwicklbauer, se kterou zůstali svoji dodnes. Kouzelné celoživotní partnerství ale narušila tragédie: V roce 1990 se v autě zabil jejich adoptivní syn, z čehož se rodina dlouho a těžko dostávala.

Terence dnes žije střídavě v USA a Itálii. Věk už má sice požehnaný, ale stále zůstává aktivní a ikonickým šarmem pořád umí jiskřit jak za mlada.

