Bývalý premiér bude stíhán za to, že neudělal nezbytné kroky proti šíření covidu

Prokuratura bude stíhat bývalého premiéra Giuseppa Conteho, bývalého ministra zdravotnictví Roberta Speranzu a další vysoké činitele v souvislosti s první vlnou pandemie covidu-19 v severoitalském Bergamu a okolí. To patřilo k nejpostiženějším evropským oblastem na jaře roku 2020 a koronavirus tam měl na svědomí tisíce mrtvých.

Prokuratura se domnívá, že tehdejší vysocí představitelé na úrovni centrálního státu a regionu Lombardie neudělali všechny nezbytné kroky, aby zamezili šíření nákazy. Především se jim vyčítá, že neuvalili mezi koncem února a začátkem března roku 2020 tvrdou karanténu na městečka v okolí Bergama, kde se nákaza šířila nejsilněji. Podle propočtů expertů mohlo včasné vyhlášení „rudých zón“ v těchto oblastech zachránit několik tisíc životů.

Conte spolu s představiteli své tehdejší vlády a regionu Lombardie budou mimo jiné stíháni za neúmyslné způsobení pandemie či zabití.

Bývalý premiér uvedl, že chce s justicí spolupracovat. Dodal, že během „jednoho z nejtěžších období v dějinách (Italské) republiky“ jednal se svědomitostí a smyslem pro odpovědnost. Podobně se vyjádřil i bývalý ministr zdravotnictví Speranza.

Mezi únorem a dubnem roku 2020 Bergamo a okolí vykázaly o zhruba 6000 úmrtí více, než kolik je dlouhodobý průměr. Některé týdny byla situace v oblasti tak tragická, že márnice byly přeplněné a rakve odvážely kolony vojenských vozů.

Po první vlně pandemie se na justici obrátili někteří příbuzní lidí, kteří zemřeli kvůli covidu-19, čímž začalo vyšetřování. Tvrdili, že na začátku byla reakce úřadu na epidemiologickou situaci příliš váhavá a pomalá.

Britská vláda na začátku pandemie uvažovala o utracení domácích koček

Britská vláda zvažovala, zda bude muset v prvních dnech pandemie covidu-19 požádat lidi, aby nechali utratit své kočky. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na vyjádření bývalého náměstka ministra zdravotnictví Jamese Bethella. V tu chvíli podle něj nebylo jasné, zda mohou kočky koronavirus přenášet.

„Neměli bychom zapomínat na to, jak málo jsme této nemoci rozuměli. Byl okamžik, kdy jsme neměli jasno v tom, zda domácí zvířata mohou tuto nemoc přenášet,“ řekl Bethell. „Ve skutečnosti se v jednu chvíli objevila myšlenka, že bychom mohli požádat veřejnost, aby vyhubila všechny kočky v Británii. Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom to chtěli udělat?“ dodal.

V červenci 2020, v době vrcholící covidové krize, byli majitelé koček varováni, aby své mazlíčky nelíbali poté, co se siamská kočka stala prvním známým zvířetem v Británii, které tuto nemoc chytilo.

Margaret Hosieová, profesorka srovnávací virologie na Glasgowské univerzitě, tehdy doporučila majitelům koček, aby „dodržovali velmi pečlivou hygienu“.

Bethell své prohlášení učinil v době, kdy jeho někdejší šéf a bývalý ministr zdravotnictví Matt Hancock čelí řadě obvinění poté, co z aplikace WhatsApp uniklo přes 100 000 zpráv.

Uniklé konverzace umožňují nahlédnout do způsobu, jakým britská vláda fungovala na začátku pandemie. Naznačují, že Hancock odmítl radu hlavního poradce vlády pro boj s koronavirem Chrise Whittyho, aby na onemocnění otestoval všechny, kteří přicházejí do pečovatelských domů. Hancock toto tvrzení důrazně popřel.