Bizarní dětství Veroniky Žilkové: Jako malá si hrála s babiččinou nohou

Hračka poměrně netradičního ražení ale podle všeho fungovala výborně. Dítě se zabavilo a babička měla klid.

Oblíbená herečka Veronika Žilková se objevila v 7 pádech Honzy Dědka a některé její vzpomínky vyvolaly kombinaci smíchu s mírně pozdviženým obočím.

Žilková je sama už čtyřnásobnou babičkou: „Já mám čtyři vnoučata. Kryšpín mi říká babino. A Mia si dodnes nezapamatovala moje jméno, takže říká, že jsem Veronika Žvejkačková, protože Žilková si prostě nepamatuje,“ smála se Veronika.

„S Kryšpínem jezdím na ryby a trávím tam s ním strašně hodin. A jestli je mi něco jedno, tak jsou to ryby. Jedu s ním do tý chatky, kde není voda ani záchod. Jsem tam s ním čtyři dny a v noci hlídám u splávků. A on je tak strašně šťastnej,“ popsala ještě svou další oběť herečka. Víc by se nicméně stálo pozastavit nad vnoučetem, které je schopné vydržet u rybaření v klidu, protože to také není úplně běžný úkaz.

Sama Veronika byla také o poznání divočejší vnouče: „Zažila jsem jednu svou babičku a říkala jsem, že mám tři čtvrtě babičky, protože ona přišla o nohu. Takže jsem neměla celou babičku. Jela autobusem, ale sklouzla pod trolejbus v Žilině, tak jí nohu amputovali,“ vzpomínala Veronika.

Zprvu tragická událost ale začala všem zúčastněným postupem času vlastně docela vyhovovat: „Ona za to byla šťastná, že už nemusí nikomu pomáhat. Já jsem v dětství, za odměnu, si mohla vzít tu protézu a skákat na zahradě nebo jezdit z kopce na invalidním vozíku,“ vystřihla herečka vzpomínku na mírně makabrózní dětskou zábavu. Překvapení pak neskrývalo nejen publikum, ale ani samotný moderátor.