Vytočená zpěvačka ostře reaguje na zveřejnění nočních fotek s jiným: "Žádná nevěra či flirt. Neexistuje"

Zpěvačku podle vlastních slov nejvíc štve, že musí vůbec něco vysvětlovat.

Kauza nekauza vypukla, když fotografové deníku Nový čas zmerčili po soutěžním večeru Let's Dance nečekanou dvojici: Zpěvačka a herečka Eva Burešová se ve dvě v noci podívala do ulic, společnost jí dělal známý cyklista Peter Sagan. A dvojice se k sobě docela měla, což vyvolalo vcelku očekávatelné spekulace. A pochopitelně i výkřiky o nevěře, protože Burešová žije se slavným kuchařem Přemkem Forejtem, s nímž má i syna.

Burešová šla se Saganem chvíli s rukou kolem ramen, chvíli se vedli za ruku a vůbec to vypadalo všelijak:

zdroj: Profimedia.cz

Drby o možné nevěře ale začala zpěvačka hned vyvracet: Nejdřív s nadhledem, pak už celkem ostře.

Nejdřív na Instagramu nahrála video, kde jí herecký partner chce vzít na jeviště za ruku, ona se vytrhne a křičí, že za ruku ne. Pekelně promyšlená ironie měla samozřejmě předvádět, že držení za ruku je normálka, což pak ještě rozepsala slovně: „Chápu, že pro některé lidi může být chycení ruky bůh ví co. Pro nás ne. Je to jen kontakt, který je mezi lidmi, jako jsme my, naprosto běžný. Já vím, jaký jsem člověk, a můj partner to ví taky.“

Trpělivost k nadsázce pak nejspíš došla úplně a Eva přidala ještě o poznání ostřejší delší komentář na Instagramu: „Dávám sem poslední vyjádření ohledně včerejší kauzy, která za mě vyeskalovala do obřích rozměrů a úplně zbytečně. Upřímně se omlouvám všem, které takové věci jako chytnutí kolem ramen a chyceni za ruku popudilo a berou to za jakousi zradu. Chápu, každý máme hranice trochu někde jinde. Za mě je to opravdu běžná věc, která se mezi přáteli děje a kor v našich kruzích.“

„Ráda bych jen ujasnila pár věcí. Nejednalo se absolutně o nějakou noční procházku, ale o pár metrů před budovu Incheby, kde se naše show natáčí a opět zpět. Nejednalo se o žádnou nevěru či flirt z mé strany. Neexistuje. Ano, když mě kamarád chytí kolem ramen nebo mi chytne ruku, neodtrhnu ho od sebe a nepošlu někam, protože to nevnímám jako pokus o cokoliv. Věřte mi, že kdybych to tak cítila, zachovala bych se jinak a jasně nastavila hranice.„

„S Petrem jsme přáteli a kolegy a žádná jiná cesta nás nepojí. Mrzí mě co celé kolem toho vzniklo a jak šílené zprávy mi lidé zde a do komentářů dokážou napsat. Myslim, že lidé co mě znají ví, jaká jsem a jaké mám hodnoty. Štve mě, že vlastně vůbec musím něco pro nás tak banálního vysvětlovat.“

„A mrzí mě, pokud jsem vás někoho zklamala. Chápu a akceptuji to. Není však nic více než má rodina a nikdy bych si to nedovolila ničím zničit.“