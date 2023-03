Si Ťin-pching pozval Putina na návštěvu Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching během své návštěvy Moskvy pozval šéfa Kremlu Vladimira Putina v letošním roce do Číny. Čínská hlava státu je v ruské metropoli druhým dnem, dopoledne se Si sešel s premiérem Michailem Mišustinem.

„Včera (v pondělí) jsem pozval prezidenta Putina, aby v pro něj vhodnou dobu letos navštívil Čínu, protože Čína bude letos hostit třetí mezinárodní fórum v rámci iniciativy ‚Jeden pás, jedna stezka‘. Předchozích dvou fór se prezident Putin zúčastnil,“ uvedl dnes Si při setkání s Mišustinem s odkazem na čínský projekt ekonomické diplomacie označovaný také jako nová Hedvábná stezka. Čínský prezident vyzval i předsedu ruské vlády, aby také on co nejdříve navštívil Čínu a navázal úzké vztahy s novým čínským premiérem Li Čchiangem. Mišustin pozvání přijal.

Státní návštěva čínského prezidenta v Moskvě dnes pokračuje druhým dnem. Po pondělní neformální schůzce se šéfem Kremlu má dvojice na programu oficiální jednání za přítomnosti delegací. Návštěvu Ruska zakončí čínský vůdce ve středu.

Pondělní jednání obou státníků mezi čtyřma očima trvalo čtyři a půl hodiny. Ruský prezident před ním vyzdvihl Siův „vyvážený“ postoj k Ukrajině a uvedl, že se seznámil s návrhy, které Čína minulý měsíc představila s cílem dosáhnout ukončení bojů. Obě strany označily Siovu cestu do Moskvy za příležitost k prohloubení deklarovaného „přátelství bez hranic“.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes novinářům řekl, že státníci během pondělní schůzky projednali čínský plán na ukončení války na Ukrajině. Detaily neposkytl. „Nebudu to hodnotit, počkáme si na prohlášení (vůdců) pro média,“ uvedl kremelský mluvčí.

Podle agentury AP posílá Siova návštěva silný vzkaz Západu, že úsilí o izolaci Ruska kvůli válce proti Ukrajině neuspělo. Cesta čínského prezidenta také představuje povzbuzení pro Putina jen několik dní poté, co na něj Mezinárodní trestní soud vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území.

Zatímco se Čína snaží vystupovat jako potenciální mírotvorce v konfliktu vyvolaném Ruskem na Ukrajině, Siova návštěva také zdůraznila stále užší vztahy mezi Moskvou a Pekingem. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským možná bude Si Ťin-pching hovořit pouze telefonicky. „Čekáme na potvrzení (telefonátu),“ řekla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková italskému listu Corriere della Sera. „Byl by to důležitý krok. Mají si co říct,“ dodala.

Zatímco Putin hostí čínského prezidenta, do Kyjeva dnes zamířil na neohlášenou návštěvu japonský premiér Fumio Kišida, který se tam podle médií chystá rezolutně odmítnout ruskou invazi na Ukrajinu a Zelenského ujistit o trvalé podpoře ze strany Tokia a skupiny G7, které nyní Japonsko předsedá.