Seniorská karta a aplikace, která vám šetří stovky korun měsíčně
12. 11. 2025 – 14:40 | Ekonomika | Anna Pecena
Zapomeňte na papírové kartičky. Váš chytrý telefon přináší revoluci – stačí si stáhnout aplikaci k seniorskému sesterskému programu Senior Pas a máte v ruce klíč k tisícům slev po celé České republice: od optiky po víkendový pobyt. Čtěte, jak na to a kde získáte největší úspory.
Digitální karta pro seniory – jak to funguje
Projekt Senior Pas je určen pro osoby od 55 let a nabízí držitelům fyzickou kartu zdarma, s níž získají přístup ke slevám od 5 do 50 % u zapojených partnerů. Novinkou je mobilní aplikace, která sjednocuje tyto výhody do jednoho zařízení. Aplikace „Senior Pas“ je ke stažení zdarma v obchodech Google Play a App Store.
Díky aplikaci vidíte v reálném čase nejbližší místa, kde můžete slevu uplatnit – vyhledávání lze filtrovat podle kraje, okresu, kategorie či aktuální polohy (GPS).
To znamená, že když se vydáte na nákup nebo výlet, můžete hned v mobilu vyhledat, zda v okolí není například optika, restaurace či wellness centrum, kde vás čeká sleva jen proto, že jste senior a máte kartu.
Kde se díky aplikaci opravdu vyplatí šetřit
V katalogu aplikace najdete tisíce partnerů – např. optiky, zdravotnické služby, obchody s domácími potřebami, cestovní kanceláře, wellness zařízení či služby pro domácnost.
Například: v optice může držitel Senior Pas využít i 100 % slevu na ultrazvukové čištění brýlí, nebo výraznou slevu na sluneční brýle.
Pomocí aplikace snadno najdete tyto nabídky v konkrétním kraji či městě – a to i když jste na výletu mimo bydliště. Aplikace vám ukáže sleva podle aktuální polohy, takže nemusíte složitě hledat offline katalog.
Jak začít a mít z aplikace maximum
Nejprve zaregistrujte svůj Senior Pas – pokud jej ještě nemáte – online nebo osobně. Pak stáhněte aplikaci Senior Pas, přihlaste se a vytvořte virtuální kartu.
V aplikaci si nastavte region (např. kraj nebo okres) a prozkoumejte nabídky dle kategorií – zdraví, volný čas, nákupy, služby. Kdykoliv se objeví nová sleva, aplikace ji zobrazí. Nezapomeňte aplikaci aktualizovat, aby katalog zůstal aktuální.
Při nákupu či využití služby ukažte držiteli Senior Pas (fyzickou kartu nebo virtuální v aplikaci) a uplatněte slevu. Takto může váš měsíční výdaj na běžné služby nebo nákupy výrazně klesnout – a vy získáte lepší poměr mezi výdaji a kvalitou života.
Pomocí této aplikace Senior Pas se může každý senior proměnit v chytrého úsporného nákupčího s mobilním pomocníkem – a to bez zbytečného stresu a složitých hledání.