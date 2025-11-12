Konečně bílé Vánoce? Uznávaná meteoroložka prozradila předpověď
12. 11. 2025 – 14:30 | Magazín | BS
Renomovaná meteoroložka nastínila, jak by mohly vypadat letošní Vánoce.
Čekání na pořádné bílé Vánoce se nám začíná docela nesnesitelně protahovat. Vzpomenete si, které byly poslední?
Pokud ne, není divu, uplynul od nich už totiž opravdu nějaký ten pátek: Poslední bílý samet a kouzelná pohádková atmosféra zasněžené krajiny a tiše se snášejících vloček při magií prosyceném Štědrém večeru nás totiž potěšila před předlouhými 15 lety.
Poslední bílé Vánoce jsme totiž měli v roce 2010. Člověk si sice v představě vánočního času pořád vybaví sníh a chumelenici jak z obrázků Josefa Lady, jenže holá krajina už je bohužel zkrátka větší standard.
A podle uznávané meteoroložky Dagmar Honsové, která se se svým náhledem podělila s magazínem eXtra, tomu ani letos bohužel nebude jinak.
„Můžeme predikovat, že letošní prosinec bude teplotně nadprůměrný. Já na počasí nesázím, ale kdybych si měla vsadit, tak vsadím na další Vánoce na blátě, protože ty poslední bílé Vánoce byly v roce 2010,“ uvedla.
Jistota nicméně neexistuje, jak zmiňuje, a naděje umírá poslední.
„Stále se setkáváme s klimatickou změnou a vlastně podle statistik kolikrát i vychází, že Štědrý den má vyšší teploty než leckdy třeba Velikonoce,“ pokračovala.
Pokud se ale rozpadne polární vír, mohli bychom se dočkat pořádné zimy: „Pokud on se bude rozpadat a nebudou ty polární větry dost silné, tak si užijeme i krásných čtrnáct dní se vším všudy, takže s ledovými nebo dokonce arktickými dny, kdy teploty nevystoupí přes minus 10 stupňů Celsia, a kdy je dostatek sněhu, jako tomu třeba bylo v roce 2010,“ zmínila možnou alternativu již dříve pro magazín Lifee.
„Na Adama a Evu čekejte oblevu. Tuhle pranostiku skloňovali naši předci už v 17. století, protože i oni už si všímali, že i když leží sněhová přikrývka na Mikuláše nebo těsně před vánočními svátky, tak sem přece jen pronikne teplejší a vlhčí vzduch z oceánu, z Atlantiku, a všechno nám roztaje,“ zmínila známé úsloví.
„A je to takzvaná Vánoční singularita, kdy teplejší a vlhčí proudění má pravděpodobnost až 70 %. A proto jsou bílé Vánoce v nížinách obrovskou raritou. Naposledy tady byly v roce 2010,“ vzpomíná meteoroložka, zároveň se snaží lidem nebrat optimismus. „Ale zase na druhou stranu z pohledu statistiky, kdy z průměru jsou bílé Vánoce na území Česka jednou za osm let, už na to vlastně nárok máme. Ale nic bližšího se k tomu zatím říct nedá,“ uzavřela.
Jinak řečeno: Nevíme, ale spíš ne.
I bez běloskvoucí sněhové pokrývky může přijít klidný a pokojný sváteční čas. I u meteoroložky doma už panuje vánoční atmosféra, jak přiznala: „Už máme přesně naplánované termíny, kdy budeme péci vánoční pečivo,“ usmívala se.
Doufejme, že se s predikcí bahnitých Vánoc plete. Ale pokud ne, můžeme si vzít inspiraci a svátky si užít tak či tak.