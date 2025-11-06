Senioři mohou získat příspěvek na opravu bytu, musí napsat městu

Zapomenuté poklady městských rozpočtů
Ve chvíli, kdy byt staršího seniora vykazuje známky opotřebení – špatná okna, chybějící bezbariérový přístup, zastaralá koupelna – se může zdát, že náklady na opravu jsou nepřekonatelnou překážkou. Ale existují podpůrné programy, které by mohly zachránit situaci: některá města a městské části nabízejí účelové investiční dotace či příspěvky právě na opravy bytů či domů seniorů nebo pro objekty určené seniorům.
Například Praha 12 schválila účelovou investiční dotaci ve výši 24 milionů Kč, z toho 15 milionů je určeno pro přístavbu domu seniorů v Zárubově ulici. Na úrovni hlavního města bylo rovněž schváleno uvolnění prostředků z Fondu rozvoje dostupného bydlení (FRDB), které pomáhají s opravami bytových domů ve vlastnictví města, domů pro seniory a dalších objektů.
Jak to funguje a co z toho má senior
Pokud senior vlastní byt nebo žije v bytovém domě, který město či městská část spravuje, může mít dům přístup k prostředkům určeným na revitalizaci – například výměnu oken, zateplení, instalaci výtahu či úpravy pro bezbariérový přístup. Část nákladů na opravu pak hradí městský rozpočet nebo speciální dotační fond.
U programů pro individuální vlastníky domů a bytů je navíc možné využít státní program Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který od června 2024 umožňuje seniorům a nízkopříjmovým domácnostem získat až 250 000 Kč na zateplení či další úpravy domu .
Kde začít a na co se zeptat
Pokud jste senior a bydlíte v domě spravovaném městskou částí, je vhodné kontaktovat odbor bydlení nebo správce domu. Zjistěte, zda váš objekt čerpá nebo může čerpat prostředky z městského fondu rozvoje bydlení či z programů pro domy s bydlením pro seniory.
I když nejde o klasický „příspěvek do kapsy“, město může z těchto prostředků opravit právě váš výtah, fasádu nebo koupelnu. Tyto informace bývají často nenápadně schované v radničních usneseních a programových dokumentech, a přesto mohou ušetřit desetitisíce korun.
Závěr
Zatímco mnoho seniorů akceptuje vysoké náklady na opravy jako nevyhnutelné, pravda je jiná – města i stát mají připravené prostředky, které mohou pomoci. Klíčem je zeptat se a zajímat se. Kdo ví, možná právě váš dům čeká na opravu, kterou už město zaplatí za vás.