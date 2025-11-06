Co se nesmí dělat při bouřce? Hasiči radí, jak zůstat v bezpečí
6. 11. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Znáte všechna pravidla, jak při bouři nepřijít ke škodě?
Základní pravidla, jak se chovat při bouřce, známe nejspíš všichni: O to už se postaraly paní učitelky a páni učitelé základních škol, když nám je do zemdlení opakovali při hodinách přírodovědy.
Nikdy ale neškodí si je v rámci bezpečnosti připomenout. A víte o všech věcech, kterým se při bouřce vyhnout?
Rady, jak se chovat, když obloha zčerná jak inkoust a nad hlavou se rozpoutá dunivé hromobití, nabízí i odborníci na slovo vzatí, totiž Hasičský záchranný sbor ČR.
První a nejdůležitější poznatek, který je potřeba mít na paměti, je, že blesk prořízne vzduch po cestě nejmenšího odporu. Jinak řečeno má tendenci trefit to, co vyčnívá.
V bouřce byste se proto rozhodně neměli zdržovat v široké, volné, otevřené krajině. A ještě horší nápad je schovávat se pod osamělý strom, převis nízké skály či na okraji lesa.
Když už vás ale bouře chytí uprostřed louky, nesnažte se utíkat. Přečkejte ji v podřepu s rukama a nohama u sebe, ideálně na špičkách. Na zem si nicméně rozhodně nelehejte, povrchové napětí při blízkém úderu blesku by vám pořádně pokazilo den.
Pokud jste na vycházce s přáteli, nezůstávejte v semknuté skupině, raději udělejte rozestupy.
Při bouřce byste také neměli držet nic nad hlavou. A to obzvlášť pokud by se jednalo o předmět vyrobený z kovu.
Vyvýšená místa, hory, vrcholy a podobně představují vyšší riziko. Urychleně zahajte sestup, už když uslyšíte hřmění v dálce. Pokud to nestihnete, platí stejné zásady jako v otevřené krajině.
Rozhodně se nedotýkejte zdí či skalních stěn, mohl by vás zasáhnout zemní proud. Stejně tak se honem vzdalte od jakékoliv kovové konstrukce, řeky, potoků či jakkoliv podmáčené půdy.
Vodní plochy všeobecně představují při bouři enormní nebezpečí, pokud vás bouřka chytí při koupání, plavte ven jak o život.
Naopak bez problémů se můžete schovat v hustém lese, nižším porostu či úzkém údolí. Bezpečný úkryt také představují velké budovy, především ty s železobetonovou konstrukcí a hromosvodem.
Bouřka je nejvíc nebezpečná do vzdálenosti 3 km, zcela mimo ohrožení ale jste až ve chvíli, kdy je bouřka 10 km daleko.
Vzdálenost si snadno spočítáte sami: Zvuk urazí jeden kilometr zhruba za tři vteřiny – pokud tedy mezi bleskem a hromem napočítáte méně než devět sekund, existuje potenciální nebezpečí.