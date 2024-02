Senát USA představil návrh zákona o ochraně hranic a podpoře Ukrajiny

Demokratičtí a republikánští senátoři v neděli večer představili návrh zákona, který by měl stabilizovat situaci na jižní hranici Spojených států a zároveň poskytnout pomoc ve výši 60 miliard dolarů (1,4 bilionu Kč) Ukrajině a 14 miliard dolarů (324 miliard Kč) Izraeli.

Návrh, o němž bude tento týden hlasovat Senát, prakticky okamžitě podpořil i americký prezident Joe Biden. Že by prošel také Sněmovnou reprezentantů, je však podle agentury AP kvůli odporu části republikánů nepravděpodobné. Republikánský šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson už dal najevo, že návrh nemá šanci.

Senátní kompromis, který je výsledkem měsíců vyjednávání, počítá s celkovými výdaji ve výši 118 miliard dolarů (2,7 bilionu Kč), z nichž by 20 miliard dolarů (463 miliard Kč) šlo na ochranu hranic, další desítky miliard Ukrajině a Izraeli a deset miliard (231 miliard Kč) na humanitární pomoc civilistům v Pásmu Gazy. Další finance jsou podle zdroje agentury Reuters určené na bezpečnost v oblasti Rudého moře a pro americké partnery, kteří čelí vzrůstajícím nárokům Číny.

"Priority tohoto návrhu zákona jsou příliš důležité na to, abychom je ignorovali, a příliš zásadní na to, aby se jim stavěla do cesty politika," uvedl v prohlášení šéf senátní většiny a demokrat Chuck Schumer, který chce, aby se o návrhu v horní komoře amerického parlamentu hlasovalo nejpozději ve středu.

Také nejvýše postavený republikán v Senátu Mitch McConnell vyzval ke schválení návrhu s tím, že ani za republikánského prezidenta by nebylo možné dosáhnout lepší dohody.

K urychlenému souhlasu vyzval zákonodárce i Biden, podle něhož návrh počítá s nejtvrdšími a nejférovějšími reformami americké politiky ochrany hranic za desítky let. Republikáni ve Sněmovně reprezentantů podle něj teď musí ukázat, jestli skutečně chtějí problém řešit, nebo nadále hrát politické hry.

Podle AP je návrh zřejmě nejlepší šancí Bidena, jak zajistit další podporu pro Ukrajinu. Zároveň ale čelí silnému odporu konzervativců, a to i kvůli blížícím se prezidentským volbám. Republikáni - včetně jejich pravděpodobného kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa - podle AP nechtějí Bidenovi dopřát úspěch v oblasti ochrany hranic, kterou považují za jednu z jeho největších slabin. Navíc tvrdí, že prezident má už teď dostatek pravomocí, jak omezit nelegální překračování hranic.

Šéf Sněmovny reprezentantů Johnson, který je velkým podporovatelem Trumpa, dal rychle najevo, že pokud se návrh dostane do jeho komory parlamentu, nebude mít šanci na úspěch. "Tento návrh zákona je ještě horší, než jsme očekávali, a ani zdaleka nepovede k ukončení katastrofy na hranicích, kterou vytvořil prezident," uvedl na X.

Počty migrantů, kteří přes jižní hranice směřují do USA, nyní dosahují rekordních hodnot. I proto jejich snížením a dohodou na nové politice ochrany hranic republikáni podmínili další pomoc Ukrajině, která se už dva roky brání ruské ofenzivě.