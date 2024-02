Albem roku se na Grammy stala deska Midnights od Taylor Swiftové

Albem roku se při letošním udílení hudebních cen Grammy v noci na dnešek stala deska Midnights od Taylor Swiftové, která tuto kategorii opanovala už počtvrté a vytvořila tím nový rekord.

Zřejmě nejoblíbenější zpěvačka současnosti na předávání cen v Los Angeles také rovnou ohlásila nové album nazvané Tortured Poets Department. V dalších z celkem 94 kategorií cenu převzaly například Billie Eilish za píseň roku, Miley Cyrusová za nahrávku roku či Victoria Monét za objev roku.

"Ráda bych vám řekla, že tohle je ten nejšťastnější moment mého života," uvedla při přebírání ceny Swiftová, která ale zároveň podotkla, že stejně šťastná se cítí, když tvoří a vystupuje.

V 66. ročníku cen americké hudební akademie obdržela tato americká zpěvačka také Grammy za nejlepší popové vokální album a svou kariérní sbírku tak rozšířila na 14 zlatých gramofonků. Při slavnostním večeru fanouškům a fanynkám podle agentury AP prozradila "tajemství, které jsem před vámi poslední dva roky tajila, a to, že 19. dubna vychází moje zbrusu nové album".

"Děkuji ti Greto Gerwigová za natočení nejlepšího filmu roku," vzkázala ve své děkovné řeči zase Billie Eilish režisérce filmu Barbie, který doprovodila její píseň roku What Was I Made For? Ta si už předtím vysloužila Zlatý Glóbus pro nejlepší původní filmovou píseň a také nominaci na Oscara.

Cyrusová se mohla radovat z cen za nejlepší nahrávku a nejlepší popové sólové představení za píseň Flowers, zpěvačka známá jako SZA, která přišla na večer s nejvíce - devíti - nominacemi, si zase odnesla cenu za nejlepší R&B píseň za hit Snooze.

Hned tři ocenění si připsal rapper Killer Mike, kterého ale ze sportovní haly, kde se ceny předávaly, vyvedla policie poutech. Podle policejního mluvčího byla důvodem zadržení blíže nespecifikovaná konfrontace. Magazín Variety však uvádí, že rapper byl záhy propuštěn.

Pozoruhodné momenty přinesl také doprovodný program udílení cen, který zahrnoval vícero pěveckých legend, píše agentura AFP. Asi největší ohlas vyvolalo vzácné vystoupení Tracy Chapmanové, která zazpívala svůj hit Fast Car z roku 1988 společně s country zpěvákem Lukem Combsem. Ten loni sklidil úspěch se svou cover verzí písně. Během večera v Los Angeles se představily také písničkářka Joni Mitchellová či zpěvačky Annie Lennoxová a Céline Dionová.