EK chce uklidnit zemědělce: navrhuje omezit dovoz některých produktů z Ukrajiny

Dovozní cla a kvóty na ukrajinský vývoz byly původně přerušeny v roce 2022 s cílem podpořit ukrajinskou ekonomiku po ruské vojenské invazi. Komise uvedla, že prodloužení jejího opatření je v souladu se závazky EU podporovat Ukrajinu tak dlouho, jak to bude potřeba. Současně ale EK uvedla, že chce posílit ochranu u citlivých zemědělských produktů.

EU farmers put food on our table - the best and healthiest in the world.



We support them with €386.7 billion from the Common Agricultural Policy.



And in hardship, we find common solutions.



Today the @EU_Commission proposes a one-year derogation from CAP rules on fallow lands.