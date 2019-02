Senát odmítl návrh KSČM na zdanění peněžitých náhrad církvím

Dokončení obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou je daleko a vyžádá si ještě hodně práce, zejména v otázce vymahatelnosti. Při dnešním parlamentním slyšení to prohlásil americký obchodní zmocněnec Robert Lighthizer. Prezident Donald Trump na přelomu týdne přišel s nadějí, že by dohoda mohla být dokončena, když řekl, že při posledních jednáních, která se protáhla do víkendu, bylo dosaženo značného pokroku.

18:10