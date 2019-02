Politik a podnikatel Valenta se svých médií vzdát nehodlá. Naopak – posiluje

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Nejen Andrej Babiš, i senátor Ivo Valenta je zároveň politikem a vlastníkem médií. Nyní i on převádí svůj majetek do svěřenských fondů. Prý ale nejde o řešení jeho střetu zájmů – který popírá. Jak sám říká, jde jen o akci kvůli "dědickému uspořádání majetku", píše Tomáš Lemešani na webu Hlídací pes.

Ať za Valentovým rozhodnutím je, či není snaha řešit podezření ze střetu zájmů, jisté je, že organizace Transparency International Česká republika podala na Iva Valentu před dvěma měsíci podnět právě kvůli možnému porušení zákona o střetu zájmů.

Vlivný podnikatel a člen senátorského klubu ODS (zvolený za Stranu soukromníků ČR) ovládá společnost Brno TV, čímž se podle organizace podobně jako premiér Andrej Babiš dostává do podezření, že porušuje zákon, který zakazuje politikům přímo vlastnit média.

"Dát si rybu nemá chybu"

Brněnská televize ovšem není jediné médium, které má Valenta pod palcem. Nadále spoluvlastní server Parlamentní listy a nedávno jeho firma Our Media (kterou spoluvlastní s Michalem Voráčkem) ovládla slovenské vydavatelství Perex.

To vydává významný slovenský deník Pravda, označovaný za médium blízké vládní straně Smer-SD. Že by se o slovenskou politiku nějak hlouběji zajímal, ale Ivo Valenta odmítá.

Zřejmě nejznámějším médiem z portfolia Our Media jsou zmiňované Parlamentní listy. Jejich česká i slovenská mutace bývá kritizována za to, že nemá problém zveřejňovat jednostranné subjektivní pohledy jednotlivých politiků, komentátorů nebo analytiků. Server také opakovaně zveřejňuje nepodložené informace a hoaxy.

Zastavme se ale u nedávné akvizice slovenského listu a webu Pravda. Hned první měsíce a první personální změny ukázaly několik kontroverzí. Šéfkou slovenské dcery Our Media se stala Oľga Dúbravská. Bývalá moderátorka a mluvčí TV Markíza se v uplynulých letech zviditelnila hlavně účastí v kritizovaném eurofondovém projektu na propagaci konzumace sladkovodních ryb "Dát si rybu, nemá chybu".

Blízko vládnímu Smeru

Ještě zvláštnější je volba moderátorky webové politické relace TV Pravda. Program "Jde o pravdu" moderuje Zuzana Martináková. Jednoho z mála nových programů zaměřených na politiku na Slovensku se tak ujala bývalá politička. Exposlankyně, bývalá šéfka politické strany a někdejší kandidátka na post prezidenta, jejímž bývalým manželem byl mediální poradce exprezidenta Ivana Gašparoviče.

Hodně napověděli také hosté na večírku, který se konal u příležitosti otevření nového studia TV Pravda. Kromě zpěváka Joža Ráže (fanouška HZDS Vladimíra Mečiara a Smeru-SD) a podobných postav showbyznysu, přišli Pravdu osobně podpořit Robert Fico, Erik Tomáš, Braňo Ondruš, či Ivan Gašparovič. Všechno hlavní tváře současnosti, či historie Smeru.

Pravda, coby jeden z nejrenomovanějších titulů na Slovensku, byla v minulosti neustále předmětem zájmu politiků. Médium bylo dlouho spojováno s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem, který měl mít blízko k předešlým akcionářům vydavatelství Perex.

Samotné vedení potvrzovalo, že mělo často levicový pohled na politickou scénu s někdy i viditelným benevolentnějším přístupem k vládní politice. I proto Pravda byla a je pravidelným dodavatelem zveřejňování inzerce veřejných institucí. Řeči o politické propagandě, či subjektivním výkladu politických témat však Pravda vždy označovala za nesmysly.

Kuciakova vražda jako novinářský test

Skutečně problematicky ovšem vyznělo zpravodajství Pravdy po vraždě novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, od níž uplynul právě rok. Pravdu si vybral tehdejší premiér Robert Fico jako médium, kterému exkluzivně poskytne údajné informace z vyšetřování.

Titul mu pak v tisku a na webu pomohl rozšířit konspirační teorie, které naznačovaly, že pár zavraždil někdo, koho dobře znali, milenec či dealer drog.

Premiéra nikdo z novinářů Pravdy nekonfrontoval s nepříjemnými dotazy ani si jeho informace neověřil. List jen zveřejnil Ficovy dohady a smyšlenky.

A právě v době, kdy Slovenskem otřásala vražda novináře a protesty požadující konec tehdejšího premiéra, vrcholila Valentova jednání o koupi Pravdy.

Ivo Valenta odmítá, že by do slovenských médií investoval kvůli snaze získat vliv na politiku i na Slovensku. Se žádnou stranou tam prý on ani jeho skupina Synot, aktivní zejména v hazardním byznysu, nespolupracuje. Žádnou stranu podle něj ani nefinancuje.

"Žádný podobný sponzoring na Slovensku není realizován, pan Ivo Valenta v oblasti politiky působí výhradně na území České republiky," odpověděla na dotazy HlídacíPes.org mluvčí Synotu Magda Pekařová.

Na Slovensku ale vloni probíhaly debaty a lobbing spojený se změnami zdanění hazardního byznysu a vliv prostřednictvím vlastnictví médií se v takových chvílích hodí.

Zelená žába a prestižní hotel

Valenta vedle aktivit v hazardu investoval na Slovensku zejména do turistického ruchu. V roce 2017 koupil koupaliště Zelená žába v Trenčianských Teplicích. Koupaliště převzal a rekonstruoval poté, co bylo několik let mimo provoz. Do rekonstrukce prostor investoval Synot deset milionů eur, přičemž 1,5 milionu eur získal z evropských fondů.

V Trenčíně ještě v roce 2012 koupil i zrekonstruoval také historický hotel Elizabeth pod Trenčanským hradem. Valenta si u něj pochvaluje například zisk několika prestižních mezinárodních ocenění. Pro vliv je zase velmi vhodná neustálá organizace prestižních akcí pro smetánku a politiky.

Valenta s rodinou na Slovensku ovládají podle obchodních dat sedm firem. Největší tržby zaznamenala podle posledních výsledků z roku 2017 sázková společnost Synot Tip, která jen na Slovensku utržila 27,9 milionu eur, tedy asi 715 milionů korun.

"V oblasti sázkového byznysu považujeme za velmi pozitivní krok, že pro sázkové společnosti bude možné získání licence i pro provoz online kasina. Je to směr, který chceme rozvíjet v rámci našeho evropského působení. V této oblasti je naše pozice silná, a to včetně vývoje her, které úspěšně distribuujeme do mnoha zemí světa," říká Magda Pekařová.

V dozorčích radách či představenstvu ve firmách spojených se Synotem sedí také bratr Iva Valenty – Miroslav. Ten je řadu let obchodním ředitelem skupiny Synot, který má na starosti právě slovenský trh.

Slovenské firmy spojené se skupinou Synot aktuálně plánují pokračovat v modernizaci projektů cestovního ruchu, kromě jiného je ve hře rozšíření ubytovacích kapacit v blízkosti koupaliště Zelená žaba.

Pokud jde o mediální byznys Iva Valenty, nad rámec převodu do svěřenských fondů není pravděpodobné, že by se politik a podnikatel v jedné osobě plánoval mediálního vlivu jakkoli vzdát.

"V současné době se žádná podobná transakce nechystá, vše je ale otázkou nabídky a poptávky. Pokud tedy bude zajímavá příležitost jít do dalších akvizic, nebráníme se jí," uvádí mluvčí skupiny Synot.

Tomáš Lemešani pro Ústav nezávislé žurnalistiky