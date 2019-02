Sekta přímé diktatury, překládají název Okamurova hnutí bývalí členové

Ve věku 54 let dnes zemřel herec a filmový producent Jiří Pomeje.

Ve věku 54 let dnes zemřel herec a filmový producent Jiří Pomeje. Pomeje se jako producent podílel na filmech Princezna ze mlejna, Z pekla štěstí nebo Andělská tvář. Bulvární tisk mu věnoval velkou pozornost, ať už kvůli manželství s herečkou Michaelou Kuklovou, zpěvačkou Ivetou Bartošovou nebo v poslední době kvůli jeho nemoci.

Senát se na středeční schůzi zřejmě bude zabývat i situací kolem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) . Mohl by podle návrhu usnesení doporučit senátorům, aby omezili účast na jeho vzpomínkových akcích. ČTK o tom po dnešním jednání organizačního výboru informovala senátní tisková tajemnice Eva Davidová.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes jednal s prezidentem Milošem Zemanem o rozpočtu nebo o plánovaném setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem . Zeman mu doporučil zkontrolovat, zda není prostor pro úspory u daňových výjimek, které byly dříve uděleny. V případě cesty do USA prezident zdůrazňuje zejména ekonomické zájmy České republiky či stěhování české ambasády v Izraeli. Babiš to řekl novinářům po schůzce, která trvala asi hodinu a půl. O možných personálních změnách ve vládě se podle něho vůbec nemluvilo.

Ekonomika Spojených států bude v letošním roce pokračovat v expanzi, i když pomalejším tempem. V bankovním výboru Senátu to dnes prohlásil šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell, který představil pololetní zprávu o vývoji hospodářství. Uvedl také, že s ohledem na protichůdné signály bude Fed při rozhodování o dalším zvyšování základní úrokové sazby trpělivý. Rozhodnutí o sazbách se budou odvíjet od výhledu ekonomiky.

Ministr zemědělství Miroslav Toman v úterý odevzdá přihlášku do ČSSD. Chce tím podpořit předsedu Jana Hamáčka a vedení strany před nadcházejícím volebním sjezdem v Hradci Králové. Toman to dnes řekl novinářům v Lidovém domě.

Ruský vojenský soud vynesl mnohaleté tresty vězení za velezradu, které se měli dopustit pracovník antivirové firmy Laboratorii Kasperskogo (na Západě známé jako Kaspersky Lab) a vysoký úředník tajné služby FSB. Oznámila to dnes agentura TASS. Podle nepotvrzených informací spolupracovali s rozvědkou USA.

Americký prezident Donald Trump přiletěl v úterý do Hanoje, kde se ve středu a ve čtvrtek setká se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Do vietnamské metropole před americkým prezidentem dorazil dnes po téměř sedmdesátihodinové cestě vlakem a autem i Kim.

Premiérka Theresa Mayová oznámila v projevu v Dolní sněmovně, že pokud poslanci do 12. března neschválí dohodu o odchodu z EU dojednanou s Bruselem, budou mít zákonodárci možnost hlasovat o odkladu brexitu.

Prezident Miloš Zeman se v úterý v 15:30 sejde s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Budou spolu jednat o premiérově cestě do Spojených států , která se uskuteční příští týden a během níž se Babiš sejde s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Australský kardinál George Pell, dříve označovaný jako třetí nejvyšší muž Vatikánu, zneužil dva chlapce. Podle čtvrtečních zpráv tiskových agentur se na tom shodla porota australského soudu. Sedmasedmdesátiletému Pellovi, který veškerá obvinění popírá, hrozí až 50 let vězení. Řízení, které rozhodne o výši trestu, začne ve středu.

