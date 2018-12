Druhá míza véčkaře Bárty. Čekání na novou šanci si krátí výnosným byznysem se státem

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil výběrové řízení na osobní automobily v policejní i běžné verzi s pohonem 4x4, protože požadavky stanovené ministerstvem vnitra zvýhodňovaly Škodu Auto před jinými uchazeči. Upozornil na to web deníku E15, podle kterého se tak obnova vozového parku bezpečnostních sborů za 250 milionů korun opozdí. Úřad podle serveru rozhodoval na návrh českého importéra vozů Hyundai.

Nové příměří v Donbasu na východě Ukrajiny mezi vládními vojáky a proruskými separatisty má platit od soboty 29. prosince. Oznámil to ve čtvrtek ukrajinský vyjednávač Jevhen Marčuk, který byl v minulosti ministrem obrany.

Policie od čtvrtečního rána pátrá po třináctileté dívce z Hořiněvsi na Královéhradecku. Eliška Bartuscheková odešla z domova z nezjištěných důvodů mezi půlnocí a 7:00. Do pátrací akce bude zapojen vrtulník. O pomoc při pátrání policie žádá veřejnost. Po dívce pátrá v běžném režimu, nikoli v režimu Dítě v ohrožení.

Jízdné ve vlacích, autobusech nebo na lanovkách bude od příštího roku nově spadat do nižší sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Místo nynějších 15 procent to bude 10 procent. Počítá s tím poslanecká novela zákona o DPH z pera poslanců hnutí STAN, kterou ve čtvrtek podepsal prezident Miloš Zeman.

Růst globální ekonomiky v příštím roce zpomalí, pak se ale hospodářství stabilizuje. Ve svém pravidelném hospodářském bulletinu to dnes uvedla Evropská centrální banka (ECB). Ceny podle ní budou příští rok pokračovat v růstu.

Klienti směnáren budou moci odstoupit od transakce do tří hodin od směny peněz. U směnárenských automatů bude lhůta pro odstoupení až tři pracovní dny. Opatření, které má chránit klienty před nekalými praktikami některých směnáren , dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Rodinám po 13 hornících, kteří přišli o život minulý čtvrtek po výbuchu metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku, lidé poslali už více než 3,5 milionu korun. Ještě ve středu bylo na účtech asi 740 tisíc korun. Jedno konto spravuje Spolek Svatá Barbora, peníze přerozdělí mezi sirotky. Druhé konto zřídila Nadace OKD, peníze ze sbírky pomohou všem rodinám pozůstalých bez ohledu na to, zda v nich jsou děti.

Předvánoční schůzku kvůli varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE komentoval čínský velvyslanec Čang Ťien-min neobvykle a veřejně. Babiš to ve čtvrtek napsal serveru. Kabinet bere varování vážně a od NÚKIB si vyžádal dodatečné informace, o kterých bude vláda jednat na svém prvním zasedání v novém roce, dodal Babiš. Dodal, že Čang Ťien-min o setkání urgentně žádal a velice nestandardním způsobem na ní vyjádřil stanovisko čínské strany.

Americký prezident Donald Trump zvažuje, že v novém roce vydá nařízení, které by zabránilo americkým společnostem používat telekomunikační zařízení od čínských společností Huawei a ZTE . S odvoláním na tři informované zdroje to uvedla agentura Reuters. Trumpova vláda se tak chystá učinit další krok ve snaze dostat dva největší čínské výrobce síťového vybavení z amerického trhu.

Stav dvou horníků převezených do Fakultní nemocnice v Ostravě po čtvrteční explozi metanu v Dole ČSM Sever ve Stonavě na Karvinsku zůstává neměnný. O oba může stále pečují na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie. Vážněji zraněný muž je na jednotce intenzivní péče a jeho stav je stále kritický.

