Rusko poskytne Bělorusku rakety Iskander-M, které mohou nést jaderné hlavice

Na schůzce s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem to dnes v Petrohradě řekl prezident Vladimir Putin. Rusko tento systém před lety vyvinulo jako odpověď na budování amerického protiraketového štítu.

„V nadcházejících měsících předáme Bělorusku taktické raketové systémy Iskander-M,“ řekl Putin podle ruské televize na začátku setkání s Lukašenkem.

Iskander-M je mobilní raketový systém krátkého doletu s dosahem až 500 kilometrů. Naváděné střely mohou nést konvenční i jaderné hlavice.

The talks come as Ukraine said it had come under "massive bombardment" from rockets "fired from the territory of Belarus and from the air" targeting the village of Desna in the northern Chernihiv region.https://t.co/aQQWc6bz7z