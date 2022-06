Ruský ministr obrany Šojgu navštívil ruské jednotky na Ukrajině, uvedla Moskva

Zajímal se prý také o životní podmínky nasazených vojáků. S odkazem na prohlášení ruského ministerstva obrany o tom informovala agentura Interfax.

Rusko napadlo sousední Ukrajinu 24. února, Moskva o své agresi vůči sousední zemi důsledně hovoří jako o „speciální vojenské operaci“, která podle ní slouží k osvobození Ukrajiny.

„Ministr obrany Ruské federace, armádní generál Sergej Šojgu, prověřil ruské seskupení vojsk zapojených do speciální vojenské operace na Ukrajině. Na velitelských stanovištích ruských jednotek Šojgu vyslechl hlášení od velitelů o aktuální situaci a postupech ruských ozbrojených sil v hlavních operačních oblastech,“ uvedlo podle ruských agentur v prohlášení ministerstvo obrany. Ministr také některé ruské vojáky vyznamenal.

New attempt at propaganda by RU forces:



"Defense Minister Sergei Shoigu arrived with an inspection at the headquarters of the group of troops involved in the operation in Ukraine, and also presented the stars of Heroes of Russia and the Order of Courage."#ukraine pic.twitter.com/DWMr4eyqTW