Aktualizováno: Balaš dorazil na schůzku s Fialou, školství chce posouvat správným směrem

Vladimír Balaš by chtěl v čele ministerstva školství pokračovat v koncepci, kterou nastavil bývalý ministr Robert Plaga a nynější končící šéf úřadu Petr Gazdík.

(AKTUALIZOVÁNO, 18:28) Kandidát STAN na ministra školství Balaš o tom mluvil po dnešním zhruba půlhodinovém jednání na úřadu vlády s premiérem Petrem Fialou. Rozhovor s předsedou vlády označil za přátelský a neformální. O tom, zda ho prezident Miloš Zeman jmenuje, nemá smysl spekulovat před večerní schůzkou Fialy s hlavou státu, doplnil.

Balaš uvedl, že školství chce reformovat způsobem, který začal Plaga. Koncepce ale podle něj navazuje i na to, co prosazoval jako ministr školství sám Fiala v letech 2012 až 2013. „Jak funguje základní i střední školství, se mi ukazovalo na vysokém školství, vím, jak se dá pracovat se studentem,“ uvedl Balaš. Posun od memorování ke školství zaměřenému na dovednosti je podle něj správnou cestou.

Za krátkodobý cíl označil zvýšit mimo jiné množství peněz určených na mzdy nepedagogických pracovníků. Zabývat by se chtěl také přeplněností středních škol. „Koncepce se měnit nebude, doufám, že ve prospěch všech, našich dětí i budoucnosti, se to podaří posunout dál,“ dodal Balaš.

Rozhovor s Fialou označil za přátelský a neformální. Na klíčových věcech se s premiérem shodli. Nemá informace, jak se ke jmenování postaví Zeman. „Nechávám to na prezidentovi a premiérovi, mají schůzku večer, do té doby nemá smysl, abychom spekulovali. Je to na nich dvou,“ podotkl. Myslí si však, že by „neměl být problém“.

Vicepremiér a šéf STAN Vít Rakušan po jednání Ústředního krizového štábu řekl, že Starostové vybírali asi ze sedmi kandidátů. „Výběr jsme uzpůsobili odborné kvalifikaci, zkušenosti s evropskými strukturami,“ uvedl. Ministr školství vede čtyři rady ministrů při předsednictví v EU, podotkl Rakušan, důležitá tak byla i jazyková vybavenost.

Na ministerstvu si vytvoří Balaš tým spolupracovníků, který bude rozumět i regionálnímu školství, řekl Rakušan. Děkana plzeňské fakulty dělal podle Rakušana před příchodem „partičky, která dávala diplomy za prachy nejrůznějším lidem“. „Nevidíme nic, co by bylo morálně pochybné tak, aby nemohl vykonávat funkci ministra školství,“ řekl.

Místo ministra školství se uvolní na konci června, kdy rezignuje dosavadní šéf úřadu Petr Gazdík. Odstoupit slíbil před týdnem kvůli kontaktům s podnikatelem Michalem Redlem obviněným v kauze Dozimetr. Hnutí STAN na jeho místo navrhlo svého poslance a ústavního právníka Balaše. O jeho jmenování by měli večer v Lánech jednat také Fiala s prezidentem Milošem Zemanem.

Balaš při příchodu do Strakovy akademie řekl, že se v případě nástupu do funkce bude snažit školství podporovat. „A rozvíjet, posouvat ho správným směrem,“ dodal. Balaš jako tehdejší děkan Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni umožnil studium na přelomu tisíciletí předsedovi někdejší Unie svobody Janu Rumlovi, i když nedosáhl v přijímacím řízení požadovaného počtu bodů. „Nemám se za co stydět,“ řekl dnes k případu.

Zástupci základních a středních škol dnes uvedli, že nevědí, co mohou od Balaše očekávat, protože je pro ně neznámý. Očekávají, že naváže na práci svých dvou předchůdců, exministra Roberta Plagy a končícího Gazdíka. Předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček se obává toho, že Balaš nemá velké znalosti o regionálním školství. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce budou důležité jeho manažerské schopnosti.