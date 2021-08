Schillerové by nevadilo, kdyby rozhodnutí o novém šéfovi BIS nechal Babiš na příští vládě

Kdyby se premiér Andrej Babiš rozhodl nechat rozhodnutí o jmenování nového ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) na příští vládě, nebylo by to nic proti ničemu. Uvedla to v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima New vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle opozice by však nešlo o správný postup.

Babiš bude jednat v pondělí o řediteli BIS s vicepremiérem a předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem. Potom by mělo být známo stanovisko vlády. Ve hře je také jmenování nynějšího ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelky na další funkční období. Nynější mu končí v polovině srpna. Pokud by řádný ředitel jmenován nebyl, BIS by v mezidobí vedl Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

Schillerová ocenila, že Babiš probere věc v koalici. „Myslím si, že pokud by přišel s návrhem, ať si to rozhodne příští vláda, tak by to nebylo nic proti ničemu,“ řekla. Podotkla, že pokud by byl Koudelka znovu jmenován, jeho další funkční období by překročilo i mandát kabinetu, který vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb.

Strach ze Zemana?

Fiala označil nynější situaci kolem ředitele BIS za „šarádu“ a za „tanečky“. Připomněl, že proti Koudelkovi opakovaně vystupuje prezident Miloš Zeman. „Pan premiér se bojí Hradu,“ míní šéf ODS. Schillerová takovou interpretaci odmítla. Záležitost Fiala vnímá do jisté míry jako zápas o orientaci Česka. Poukázal na to, že civilní kontrarozvědka funguje a je oceňována zahraničními partnery. „Neexistuje důvod, proč ji teď personálně destabilizovat,“ zdůraznil.

Podobně jako Fiala se v následné televizní debatě na CNN Prima News vyjádřila místopředsedkyně opozičních Pirátů Olga Richterová. když mluvila o změně premiéra názoru ohledně Koudelkovy podporu a o jeho obavách z Hradu. „Nyní v situaci, kdy za panem Koudelkou stojí celá demokratická opozice, tak tato podpora pro něj (Babiše) nehraje roli, a on najedou otočil. A působí to, že čistě kvůli předvolební podpoře ze strany Hradu váhá s jmenováním, které je přitom naprosto logické,“ uvedla.

Předseda poslanců opozičního hnutí SPD Radim Fiala chápe premiérovo jednání kolem ředitele BIS jako alibismus, vláda by podle něho měla řešit věc okamžitě. Koudelka je pro SPD kontroverzní už svým vystupováním na veřejnosti, uvedl Fiala. „Politiku by měla dělat vláda, a nikoli šéf tajné služby, tak jak jsme to viděli,“ dodal.

Taktizování

„Pan premiér hraje, že se neumí rozhodnout,“ míní člen předsednictva TOP 09 a sněmovní volební kandidát Ondřej Kolář. Soudí, že Babiš by Koudelku nejraději na další období nejmenoval, aby vyhověl prezidentovi. „Premiér odevzdává svoji kompetenci panu prezidentovi, který k tomu není příslušný,“ soudí Kolář, jenž Koudelku označil za profesionála na svém místě.

Volební kandidát ČSSD Matěj Stropnický nepokládá za zásadní, zda bude ředitel BIS jmenován nyní nebo až po volbách. „Pokud by pan Koudelka opozici nevyhovoval, byla by nepochybně pro odklad. Ve chvíli, kdy pan Koudelka opozici vyhovuje, je pro jmenování,“ řekl. K nynějšímu řediteli zpravodajské služby má Stropnický výhrady a ze strany premiéra vidí taktizování. „On (Babiš) se snaží zavázat budoucího šéfa BIS k tomu, aby byl loajální k němu,“ soudí Stropnický.

Ředitele BIS jmenuje podle zákona vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další opoziční koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, kvůli nynější situaci podnítila svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.