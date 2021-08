Zemřel zakladatel kapely Kool & The Gang Dennis Thomas

Největší slávu kapela zažila v 70. a 80. letech. Thomas v ní hrál na saxofon, flétnu a bicí, ale byl považován i za mistra choreografie. Kool & The Gang se proslavili hity jako Celebration, Cherish, Ladies Night, Fresh nebo Get Down On It.

Skupina se představila i českým fanouškům, naposledy před dvěma lety vystoupila v pražském Foru Karlín. Kool & The Gang pocházejí z Jersey City v americkém státě New Jersey. Za svou kariéru prodali více než 70 milionů nosičů, za něž získali více než 30 zlatých a platinových alb.

Jejich hudba se objevila i v několika slavných filmech, jako je Horečka sobotní noci s Johnem Travoltou v hlavní roli, anebo ve snímku Pulp Fiction.

On August 7, 2021, Dennis Thomas (known as “Dee Tee”), beloved husband, father and a co-founder of Kool & the Gang, passed away peacefully in his sleep at the age of 70 in New Jersey. pic.twitter.com/Xp9W1TOIA9