Koten zatím bezpečnostní výbor k BIS nesvolal, nemá ještě zákonné podklady

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten zatím jeho mimořádnou schůzi k postupu výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) nesvolal.

ČTK dnes napsal, že nemá k takovému kroku zákonný podklad, jak stanoví sněmovní jednací řád. Jednání původně ohlásil na páteční ráno. Premiér Andrej Babiš, jenž o svolání schůze výboru požádal, dnes v Ostravě zmínil možnost, že se jednání neuskuteční.

„Míč je na straně premiéra“

Koten uvedl, že premiéra žádal o upřesnění jeho žádosti o svolání výboru podle zákona o tajných službách. Dosud je nedostal. Podotkl také, že nemá ani jiné podklady ke svolání mimořádné schůze výboru podle jednacího řádu. „Zatím tedy nemohu výbor svolat a jedná se pouze o rezervaci možného termínu,“ sdělil Koten. Výbor se může mimořádně sejít na žádost Sněmovny, na žádost jejího předsedy nebo na žádost nejméně dvou pětin členů výboru.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček ČTK napsal, že o věci zatím nemá konkrétní informace. Jde podle něho zejména o záležitost předsedy výboru.

Podle místopředsedů výboru Lukáše Koláříka a Pavla Žáčka Babiš žádost zaslanou výboru špatně formuloval, a na jejím základě proto není možné výbor svolat. Musel by poslat žádost novou, ve které by se správně odvolal na příslušný zákon, podle kterého chce, aby se výbor záležitostí zabýval.

„Jeho žádost není formálně v pořádku, což znamená, že předseda (Koten) nemůže svolat výbor sám o sobě,“ řekl Kolářík. Zatím podle něj není ani dostatek podpisů členů výboru pro svolání mimořádného jednání. Podle Koláříka je nyní „míč na straně premiéra“, protože končí mandát Koudelkovi a vláda má říct, kdo BIS nadále povede. Podobně se vyjádřil i Žáček. „Na premiéra padá odpovědnost, že to nechal vyhnít tak dlouho u takové instituce, kde by kontinuita měla být zajištěna,“ podotkl.

Podle Babiše je otázkou, zda se jednání výboru vůbec bude konat. „Podle posledních zpráv ani nevím, jestli pan předseda (Koten) na to má dostatek hlasů,“ řekl premiér. S kolegy z hnutí ANO ministerský předseda, jak uvedl, o schůzi bezpečnostního výboru nejednal. „Máme tajné služby na to, aby byly tajné. Teď se to všechno zpolitizovalo. Je opozice, která má v tom jasno a už si vybrala svého kandidáta, zase jiné strany říkají, že to máme nechat na příští vládu. Takže já myslím, že to v nejbližších dnech vyřešíme,“ řekl Babiš.

Kritika od prezidenta

V pondělí premiér uvedl, že členové výboru by se měli vyjádřit k tomu, zda má v čele civilní kontrarozvědky pokračovat nynější ředitel Michal Koudelka, nebo zda má jeho nástupce vybrat až příští vláda. Koudelkovo pětileté funkční období končí v polovině srpna. Nynějšího ředitele BIS dlouhodobě kritizuje prezident Miloš Zeman. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi materiál ohledně Koudelky.

Žáček dnes vyzval Kotena k odstoupení z čela výboru kvůli výroku, že byl pověřen vyžádat si a na plánovaném pátečním jednání předložit hradní materiál o Koudelkovi. „Žádné kolektivní rozhodnutí členů výboru ve formě usnesení neexistuje, ani neproběhlo jednání s místopředsedy výboru, tak to považuji za jeho svévolnou akci,“ sdělil Žáček v tiskové zprávě. Koten reagoval, že zatím žádné dokumenty od bezpečnostního odboru prezidentské kanceláře nemá. „Spisová služba je nedoručila, a tím pádem je nemohu převzít a vyhovět žádosti opozice, která je chtěla vidět,“ uvedl.

O to, aby prezidentská kancelář poskytla členům výboru své argumenty proti Koudelkovi, požádal prezidenta Miloše Zemana na úterní schůzce na Hradě předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Podle Respektu v dokumentu Hrad uvádí, že Koudelka „neplní své povinnosti, dlouhodobě zamlčuje a neposkytuje informace zákonným adresátům a zveřejňuje informace v rozporu se zákonem“.

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání právě v bezpečnostním výboru. V osmnáctičlenném výboru patrně převažují spíše politici, kteří se staví za Koudelkovo setrvání. Rozhodující by mohl být názor členů vládního hnutí ANO, jenž ale není jednotný.

Koudelku podporují zástupci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), koalice Pirátů a STAN a koaliční sociální demokraté. Naopak kritické je k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a také KSČM.