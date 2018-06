Šampionát bez krve a rvaček. Vyměkli snad ruští fanoušci?

MAGAZÍN - Magazín autor: Jiří Just

Násilí se nekoná. Ruské bezpečnostní orgány tvrdě zasáhly proti chuligánům, a fotbalovému mistrovství světa se proto zatím střety mezi znepřátelenými fanoušky vyhýbají.

Na náměstí vbíhá několik desítek drsně vypadajících chlápků. Rozhodí nejbližší protivníky a ženou se za bryskně ustupujícími Angličany. Vzduchem létají lahve a židle z restaurací. Křik. Policejní těžkooděnci marně pískají a snaží se vlnu odhodlaných chuligánů zastavit. Nepomáhá ani slzný plyn.

Na place leží několik Angličanů, kteří útok neustáli. Opodál dostává nakládačku už skolený fanoušek v dresu s třemi lvy na hrudi. Ještě týž večer se na stadionu objeví ruská vlajka s nápisem: Vsem pizdec (Je s vámi amen).

Tato scéna se odehrála před dvěma lety na mistrovství Evropy ve fotbale ve Francii. Jen co šampionát odstartoval, strhly se v Marseille masové rvačky mezi fanoušky Anglie a Ruska. Chování ruských fanoušků bylo natolik šokující, že ruskému národnímu týmu hrozila diskvalifikace.

Po dvou letech hostí fotbalové mistrovství Rusko a o obávaných chuligánech není slyšet. Skončili snad v gulagu?

Je s nimi amen

Ruští radikální fanoušci jsou svou agresivitou pověstní. V pomyslném žebříčku evropských hooligans patří mezi špičku. A nikdy se to nestyděli dokázat. Bitky a násilnosti doprovázejí snad každý jejich výjezd do zahraničí.

Podobné střety, jaké se odehrály před dvěma roky ve Francii, zažil už v roce 2012 evropský šampionát v Polsku. Ruští fanoušci si to tehdy rozdali s Poláky přímo na mostě přes Vislu.

Nyní se přesunul fotbalový šampionát na domácí půdu ruských fanoušků. Hraje se bezmála týden, do Ruska přijelo nemálo Angličanů a Poláků. Možnost dokázat, kdo je na Rusi pánem, by tu tedy byla. V Moskvě, Petrohradu a dalších pořadatelských městech je ale klid. Policie zasahuje pouze proti zlodějům. Čím to je?

Ruské bezpečnostní orgány si tvrdě došláply na radikální chuligány. Aby fotbalové mistrovství prošlo hladce, Kreml nedává fanouškům šanci ukázat sílu.

Fanoušci extremisté

Mistrovství světa ve fotbale je pro Kreml mimořádně důležitá akce. Ruský režim jím chce alespoň trochu vylepšit pošramocenou pověst, kterou ve světě má. Fotbalový svátek má dát alespoň na chvíli zapomenout na novičok a anexi Krymu. Měl by ukázat Rusko jako moderní a pohostinnou zemi, které se zahraniční návštěvníci nemusejí bát.

Moskva a další ruské fotbalové metropole, nevyjímaje provinciální Saransk, jsou maximálně pohostinné. Policie nechává slavit fanoušky hluboko do noci. Rusové si fotbalový karneval vlajek a bizarních kostýmů, který bez varování vtrhl do jejich měst, užívají. Chuligáni ale ne.

Ještě před mistrovstvím byly některé chuligánské skupiny postaveny doslova mimo zákon. Loni na podzim byla v povolžské Samaře rozprášena skupina T.O.Y.S. bojující pěstmi za místní klub Křídla Sovětů. Jak uvedl ruský generální prokurátor Jurij Čajka, samarští hooligans plánovali narušit zápasy mistrovství světa. Těsně před šampionátem byla také zrušeno uskupení radikálních fanoušků Pokolenije z Tuly podporující tým Spartak Moskva. Tamní městský soud označil skupinu za extremistickou organizaci.

Tvrdá prevence se nevyhnula ani jednotlivým Rusům, které bezpečnostní orgány považují za problémové fanoušky. Neměli šanci si vůbec koupit lístky. Chuligánům se škraloupem v trestním rejstříku nebyly vydávány fanouškovské identifikační průkazy, bez nichž se na stadion nelze dostat.

Smůlu měl třeba někdejší šéf svazu ruských fanoušků Alexandr Šprygin. Během Eura ve Francii byl zatčen a vyhoštěn ze země pro násilnosti. Ani doma si světové mistrovství neužije. Fanouškovský průkaz nedostal kvůli rozhodnutí tajné služby FSB. "Vlastně mě to ani nepřekvapilo," sdělil Šprygin novinářům rezignovaně.

Drž se od stadionů dál

Ruské bezpečnostní orgány mají pod palcem snad každého radikálního fanouška. Ruští chuligáni si na svých internetových fórech stěžují, že je policie a tajná služba doslova pronásledují.

"Asi tři hodiny před Adlerem do kupé přišli dva policisté. Vyzvali mě, abych vyšel do chodbičky. Tam mi řekli, abych po příjezdu neodcházel, že si mě vyzvednou příslušníci FSB. Na nástupišti na mě opravdu čekali tři lidé z FSB v civilu. Požádali mě, abych s nimi šel do místnosti pro kontrolu cestujících. Položili mi standardní otázky: jestli jsem byl souzen, k jaké skupině patřím, jestli se rvu s fanoušky, jestli chodím na zápasy a tak dále," popisuje cestu na fotbalové utkání do Soči nejmenovaný ruský chuligán.

Podle jeho slov mu příslušníci FSB dali podepsat prohlášení, v němž se zavazuje nepáchat žádnou trestnou činnost. Dále musel detailně popsat, co bude ve městě dělat a kde bude žít. "Na rozloučenou mi řekli, že na mě přišlo udání," dodává.

Další milovníci extrémního fotbalového vyžití jeho slova potvrzují. Bývalé i současné chuligány během šampionátu doslova drží na řetězu. "Teď jsem byl na policejní stanici u probačního. Kromě standardního papíru mi tam dali ještě jeden, kterým potvrzuji, že nejsem fotbalový fanoušek a nejsem členem žádné skupiny. Také se mi tímto zakazuje během mistrovství světa navštěvovat stadiony a pořadatelská města," tvrdí uživatel chuligánského fóra pod jménem Vlad Těrovoj.

"Je to sakra blázinec," posteskl si radikální fanoušek, který bude muset jako stovky a možná tisíce jeho kolegů sledovat nečekané úspěchy ruského nároďáku pouze v televizi.