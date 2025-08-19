Rýsuje se sok v lásce? Bohuš Matuš se bojí o mladičkou manželku: "Jsem žárlivý, protože ji miluju!"
19. 8. 2025 – 7:45 | Magazín | BS
Známý zpěvák není úplně nadšený z přístupu zahraniční hvězdy.
Slavný zpěvák Bohuš Matuš nalezl štěstí s o poznání mladší partnerkou Lucií. Věkový rozdíl ale ničemu nepřekáží, s Luckou jsou spolu už dlouhé roky a před pěti lety se jim narodila dcerka.
Problém je, že o jeho o 30 let mladší manželku jeví zájem i jiní muži. A Bohuš to odmítá snášet: Sám opakovaně přiznal, že žárlí a nemá problém zakročit, když mu něco přijde přes čáru.
Prachvůbec se mu například nelíbí, když zahraniční herec posílá jeho ženě srdíčka. Začalo to prý už někdy před dvěma měsíci.
Inu, asi měl trochu hlad. Podle všeho by se totiž mělo jednat o Toma McKaye, tedy herce, který ztvárnil protagonistu Jindřicha v obou dílech světoznámé české hry Kingdom Come: Deliverance.
Ačkoliv... Kdo ví. Bohuš se totiž zmiňuje o americkém herci a McKay je Brit. I herec, který v téže hře zahrál pana Ptáčka, tedy druhou téměř hlavní postavu, je taktéž Brit. Tak kde máme toho Američana?
„Něco jí lajkoval srdíčkama. Pak když jsem zjistil, kdo to je, tak jsem si říkal konkurence? To už je konkurence. Lucie z toho má srandu a samozřejmě je za to ráda, že o ni mají zájem prostě i jiní umělci, než jsem já,“ hartusil Bohuš pro eXtra.cz.
„Je to tak, jeden známý Američan jí posílá srdíčka a zve ji na rande,“ hlásil před dvěma měsíci pro Život v Česku.
„Já mám hrozně ráda playstation hry a hrála jsem hru a on si jednou udělal srandu, že jsem asi zamilovaná do hlavního hrdiny, i když je to jen animovaná postava. Je to americká hra a nejde o žádného skutečného herce, i když tu postavu sice daboval americký herec, ale je to drb,“ brání se manželka Lucie.
A zas ta Amerika. Z protichůdných vyjádření těžko soudit, co vlastně Lucka hrála a jaký herec se ji vůbec snaží sbalit. Ale ono na tom nejspíš nesejde, hlavní je, že Bohuš svou Lucku jen tak nepustí.
„Jsem žárlivý, protože ji miluju, ale jinak jako to všechno chápu a každý ať se rozhodne, jak chce. Je to svobodná vůle,“ dodal.