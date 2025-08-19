Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
Známe otce! Miss World Pyszková bude mít dítě s obrovským pracháčem

19. 8. 2025 – 8:25 | Magazín | Jiří Rilke

Známe otce! Miss World Pyszková bude mít dítě s obrovským pracháčem
zdroj: Profimedia.cz
Světová kráska konečně prozradila, kdo je otcem jejího potomka.

O tom, že je vítězka prestižního titulu Miss World Krystyna Pyszková těhotná, se začalo spekulovat už před několika měsíci. Potvrzení na sebe pak nenechalo dlouho čekat.

„Brzy přivítáme holčičku,“ prozradila Blesku.

O něco déle ale trvalo, než jsme se dozvěděli identitu otce.

Řekněte sami a ruku na srdce – koho byste tak zhruba čekali? Prodavače ze sámošky? Stavebního dělníka? Mistra v dílně? Pekaře? 

Leda ve snu. Pyszkovou zbouchl švýcarský podnikatelský magnát Byron Baciocchi, který před dvěma lety prodal podíl ve společnosti Ultima Capital za lidových 32 miliard korun. Mimoto založil další společnost, která už si vybudovala portfolio aktiv za další desítky miliard.

Na útratu pak má podle všeho na účtu okolo 12 miliard korun. Špatně se mít nebudou, o tom žádná.

Poznali se podle všeho v Londýně, kam Krystyna vycestovala kvůli pracovním povinnostem.

