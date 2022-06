Rusové otevřeli svůj McDonald's. „Vraťte zpátky Bic Mac!“ volal demonstrant

V Rusku se znovu otevírají restaurace McDonald's. Mají však nového majitele i jméno

Společnost McDonald's se v květnu kvůli válce na Ukrajině z Ruska stáhla.

Přejmenované hamburgery

Před nově otvíranými 15 bývalými restauracemi řetězce McDonald's v Moskvě a jejím okolí se už od rána tvořily fronty zákazníků dychtících po burgerech.

Řetězec má ruského majitele a nový název Vkusno a točka (Chutně a tečka).

Dalších 50 poboček se otevře v pondělí, sdělila firma Vkusno a točka. Do konce června se jejich počet zvýší na zhruba 200 a do pěti až šesti let plánují mít tisícovku restaurací po celém Rusku.

Restaurace zákazníkům nabízejí přejmenované hamburgery. Zprvu v nich nebudou k dispozici všechna menu, protože jsou potíže s logistikou a balením, sdělil na webu EurAsia Daily generální ředitel přejmenovaného řetězce v Rusku Oleg Parojev.

V nabídce tak není například hamburger Big Mac či dezert McFlurry, místo nich ale nabídne jejich firma náhražky.

Už v pátek společnost představila nové logo složené z kruhu a dvou čar, což má představovat hamburger a dva hranolky.

Logo restaurací Vkusno a Točka složené z kruhu a dvou čar, což má představovat hamburger a dva hranolky. | zdroj: Profimedia

Slavnostní otevření narušil mladý demonstrant. Vykřikoval „Vraťte zpátky Big Mac!“ a držel ceduli vyzývající k návratu klasiky McDonald's. Personál restaurace ho rychle vyvedl.

Před oznámením odchodu z Ruska působil McDonald's v této zemi více než 30 let. První ruskou restauraci otevřel gigant rychlého občerstvení v lednu 1990 v Moskvě a tehdy byla pokládána za symbol a klíčový okamžik otevírání ekonomiky Sovětského svazu v době, kdy se blížil konec studené války.