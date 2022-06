Vláda vydá na úsporný tarif přes 50 miliard

Vláda je připravena vydat na úsporný tarif na energie z rozpočtu víc než 50 miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl ministr školství Petr Gazdík.

Ministr průmyslu Jozef Síkela minulý týden na svém twitteru oznámil, že kabinet návrh tarifu projedná 22. června. Tarif se bude týkat elektřiny i plynu. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc, ale odhadl na necelou polovinu toho, co zmínil Gazdík – na 16 až 24 miliard korun.

„Do určité výše spotřeby bude cena výrazným způsobem nižší. Vláda je připravena na to dát více než 50 miliard korun, což vůbec není malá částka, aby to občané výrazně pocítili,“ řekl Gazdík.

Nastavení tarifu má podpořit úsporu energií. "Kdo bude šetřit energie, tak si sáhne na maximální slevu a jeho sociální situace se tím maximálně zlepší," řekl Gazdík.

Síkela na twitteru sdělil, že podle druhu a účelu spotřeby se bude rozlišovat, jaké množství energie bude levnější. Stát by měl dotovat určitou spotřebovanou část, sleva by měla činit 15 až 20 procent. Tarif by měl platit pro celou topnou sezonu, podle potřeby případně déle.

Pomoc s cenami energií je nyní jednou z priorit naší vlády. S premiérem @PetrFiala jsme se dohodli, že ve středu 22.6. vláda projedná úsporný tarif, jehož přípravu dokončujeme. Tarif pomůže s cenami energií a bude také motivovat k úsporám, které jsou základem ⬇️ závislosti na . pic.twitter.com/A3UBYvQIoz — Jozef Síkela (@JozefSikela) June 9, 2022

Spotřebitelské ceny v květnu proti loňsku vzrostly celkově o 16 procent. Zemní plyn podle údajů statistického úřadu meziročně zdražil o 49,2 procenta, tuhá paliva o 30,1 procenta. Proti letošnímu dubnu stál v květnu zemní plyn o 3,4 procenta víc, elektřina o 0,6 procenta a tuhá paliva o 5,3 procenta.