Rusové zničili poslední most v Severodoněcku. Město je odstřiženo

Britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky oznámilo, že Rusové díky své palebné převaze postupně získávají terén v Severodoněcku a okolí.

The last bridge connecting Severodonetsk & Lisichansk was reportedly destroyed. Ukrainian troops & "International Legionaries" still at the Azot Chemical Plant are effectively cut off, unless they cross the river by swimming, like some of their comrades already did. pic.twitter.com/JLoycWQfVc

„Severodoněck byl zbaven možnosti evakuovat lidi či přivážet munici a posily,“ cituje ruskojazyčný web stanice BBC Serhije Hajdaje, gubernátora Luhanské oblasti, do níž Severodoněck patří. Situaci v Severodoněcku popsal jako těžkou. Upozornil však, že Rusům se ještě nepodařilo město dobýt.

Ukrajinští bojovníci stále ovládají průmyslovou oblast Severodoněcku a chemickou továrnu, kde se před ruským ostřelováním skrývají stovky lidí.

Podle sobotního prohlášení Ruskem podporované separatistické skupiny je v chemičce Azot obklíčeno tři sta až čtyři sta ukrajinských bojovníků.

You find yourself running out of ways to describe the inhuman horror Russia's inflicting on #Ukraine & its people. So here's some images that do the job for me. Town of Lysychansk in the east, adjacent to Severodonetsk. pic.twitter.com/I7lsQcyqkU