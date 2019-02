Ruských diplomatických aut je v Česku víc než diplomatů. Škrtat je se nedaří

Poslanci Evropského parlamentu se dnes vyslovili proti návrhu Evropské komise, aby povinné ručení nově platili i majitelé zahradních traktůrků, elektrokol či segwayů. Novela směrnice, kterou europoslanci dnes v jiných bodech podpořili, by měla mimo jiné zlepšit postavení obětí dopravních nehod či majitelů vozů, kteří se přestěhují do jiné členské země EU. Rozhodující slovo v dalším osudu směrnice budou mít nyní členské státy Unie.

Při sebevražedném útoku na autobus na jihovýchodě Íránu dnes zemřelo 20 členů elitních revolučních gard a další dvě desítky byly raněny. Informovala o tom íránská agentura Fars. Sebevražedný útočník napadl autobus převážející členy bezpečnostních složek na silnici mezi městy Záhedán a Cháš v provincii Sístán a Balúčestán, kde se íránské bezpečnostní síly často dostávají do střetů s pašeráky drog a sunnitskými extremisty.

Raketový systém SSC-8 vyvíjený a rozmísťovaný Ruskem je pro členské země NATO významným bezpečnostním rizikem a aliance musí být schopna na novou situaci reagovat odpovídajícím způsobem. Novinářům to dnes po první části jednání ministrů obrany členských zemí aliance řekl v Bruselu generální tajemník organizace Jens Stoltenberg.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching se zřejmě v březnu setkají. Dnes to na konferenci o obnovitelných palivových zdrojích podle agentury Reuters prohlásil americký ministr zemědělství Stephen Censky. Tento termín již v pondělí jako možný označila poradkyně Bílého domu Kellyanne Conwayová.

Evropská unie se dohodla na nových předběžných pravidlech pro plynovody, jako je Nord Stream 2. Po kompromisním návrhu Francie a Německa se na nich shodly všechny členské státy a nyní svůj souhlas připojil také Evropský parlament. V řádu měsíců by tak mohla spatřit světlo světa očekávaná nová evropská směrnice upravující trh se zemním plynem.

Celosvětová míra nezaměstnanosti se v loňském roce snížila na 5,0 procenta z předloňských 5,1 procenta. Vrátila se tak na úroveň, na které se naposledy nacházela před globální finanční krizí před deseti lety. Snižuje se ale i kvalita pracovních míst. Ve své zprávě to dnes uvedla Mezinárodní organizace práce (MOP), která je specializovanou agenturou OSN.

Španělsko hodlá v letech 2025 až 2035 uzavřít všech svých sedm jaderných elektráren . Oznámila to dnes ministryně pro ekologickou transformaci Teresa Riberaová. Uzavření jaderných elektráren je součástí plánu, podle kterého se má veškerá elektrická energie ve Španělsku od roku 2050 vyrábět z obnovitelných zdrojů.

Americký prezident Donald Trump hodlá potvrdit dohodu o ochraně hranic, kterou dojednali demokraté a republikáni v Kongresu. Oznámila to ve středu televize CNN s odvoláním na osoby, které s prezidentem hovořily. Trump se podle nich chce vyhnout další krizi kolem financování vlády, jejímž zablokováním hrozil.

