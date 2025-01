Prosadila se v seriálu Ulice, původně se ale oblíbená herečka chtěla živit něčím úplně jiným

Talentovaná a oblíbená Kateřina Ujfaluši ml., kterou s největší pravděpodbností znáte jako Žofku z populárního seriálu Ulice, se narodila v červenci roku 2005 v Olomouci. Charakteristické příjmení zase nebude cizí divákům sportů – žádná shoda jmen se nekoná, Kateřina je dcera slavného fotbalisty Tomáše Ujfalušiho. Kateřinu od malička bavilo spíš zpívat a kariéru v herectví původně nevyhledávala. Ale znáte to, člověk míní... Kateřina dostala nabídku ke castingu do Ulice a už to šlo ráz na ráz.

Její herecké začátky byly spíše skromné – natáčela jen několik dní v měsíci. Postupem času však práce přibývalo a role Žofky se stala nedílnou součástí jejího života. Kateřina sama přiznává, že úplné začátky pro ni nebyly žádná legrace. Trpěla trémou, neustále se porovnávala s ostatními herci a přišla si oproti nim horší a méněcenná. Nejistotu se jí ale podařilo překonat, herečka získala sebevědomí a dnes už si výstup před kamerou náležitě užívá.

Kateřina má štěstí i v osobním životě. Už nějakou dobu randí se svým bývalým spolužákem. Který je shodou okolností fotbalistou, což je o to pikantnější, že Kateřině maminka vztahy s fotbalisty během dospívání zakazovala. A tedy vidíte, kam to vede, beztak to pak každý udělá na truc. I když, pravda, zrovna v tomto případě se opravdu může jednat o shodu náhod, protože přítel si prý získal i sympatie jejího slavného otce. „Táta je extrovert a skromný člověk. I když jeho jméno budí respekt, je to normální kluk. S přítelem si rozumí a mají se rádi,“ prozradila Kateřina.