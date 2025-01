Borhyová žije ve strachu. Musela i na policii

Známá moderátorka Lucie Borhyová má už několik let vážný problém, který ji působí nejen stres, ale i obavy o bezpečnost. Za úsměvem na obrazovce se skrývá strach způsobený obtěžováním ze strany jednoho konkrétního člověka. Má jít o nejspíš duševně narušeného muže, který trpí bludem, že je s moderátorkou ve vztahu. Blázen Borhyovou dlouhodobě sleduje a objevuje se i před jejím domem, kam se dokonce už párkrát zkoušel dostat.

Moderátorka se proto musela obrátit na policii, která se případem intenzivně zabývá. „Trvá to už několik let, pořád je to jeden a ten samý člověk. Policie už ví, o koho jde, a teď se čeká na další krok. Bohužel o tom nemůžu víc mluvit,“ svěřila se šestačtyřicetiletá Lucie magazínu Sedmička. Magazín také zjistil, že muž, který Borhyovou obtěžuje, trpí psychickými problémy a je přesvědčen, že celou dobu jen dohlíží na vlastní partnerku. Pod vlivem této iluze ji pak sleduje a narušuje soukromí.

Přestože Lucie Borhyová o celé situaci nemůže mluvit podrobněji, je zřejmé, že jde o velmi nepříjemnou a stresující záležitost, která ovlivňuje nejen její osobní život, ale i život jejích dětí. A je dobře vidět, že sláva má i svou stinnou stránku. Ne, že by se to snad nemohlo stát každému z nás, ale televizní celebrita a veřejně známá osobnost je pro podobně narušené jedince zkrátka víc na ráně. Borhyová se nyní musí spoléhat na ochranu policie a doufat, že se situace brzy vyřeší a ona i její rodina si budou moci oddychnout.