Nevydrželo to. Bratr Lucie Bílé opouští o 30 let mladší ženu

Starší bratr známé české zpěvačky Lucie Bílé, Karel Zaňák, se opět vrátil mezi svobodné muže. Již podruhé, nutno dodat. S o třicet let mladší bývalou manželkou Adélou vydržel několik let, ale vztah nakonec selhal. Potvrdila to sama Lucie Bílá během společenské události Ples jako Brno, kde se o situaci zmínila pro média.

Nejspíš se nejednalo o žádné dechberoucí drama, Bílá jen potvrdila, že se vztah jejího bratra a mladé manželky rozpadl a i přes snahu obou nakonec nebylo soužití možné. Skoro by se chtělo prohlásit něco o božích mlýnech, protože Zaňák a Adéla se dali dohromady v roce 2013 – poté, co Karel opustil svou první ženu Renátu, se kterou měl dokonce dvě děti.

Rozchod s Renátou byl tehdy velmi sledovanou událostí. A začátek s novou, daleko mladší ženou měl naději – pár přivítal nového potomka a všechno se zdálo na nejlepší cestě. Nakonec to však nevydrželo, manželství je konec a Karel může hledat další partnerku.